Hét orosz súlyemelőt tiltottak el dopping miatt

Ideiglenesen felfüggesztette hét orosz súlyemelő versenyzési jogát a budapesti székhelyű Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF), amely pár napja öt orosz versenyzőt már elmarasztalt.

A most felfüggesztettek között van a világbajnoki ezüs- és Európa-bajnoki bronzérmes Dmitrij Lapikov, az Eb-második Csingiz Moguskov, az Európa-bajnok Adam Maligov, az Universiade-harmadik Magomed Abujev, az Eb-ezüstérmes Makszim Sejko, a háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok Nagyezsda Jevsztyuhina és az Eb-második Julija Konovalova.

"Az IWF sajnálja, hogy ismét doppingesetek történtek a súlyemelésben. De továbbra is mindent megteszünk, ahogy a múltban is, hogy minden doppingesetnek a végére járjunk. Különösen, ha a bizonyítékok olyan partnertől származnak, mint a WADA" - nyilatkozott Aján Tamás, az IWF elnöke. (Via MTI)