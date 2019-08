Az iraki síita milíciák szerint az USA és Izrael bombázhatta fegyverraktáraikat

Az Egyesült Államokat és Izraelt vádolja fegyverraktárai megsemmisüléséért a nagyon befolyásos iraki félkatonai alakulat, az Irán közvetlen támogatását élvező síita Népi Mozgósítás. Az iraki kormánytól független fegyveres csoport fontos szerepet játszott az ISIS előretörésének megakadályozásában 2014-ben, és komoly hatalmi tényezőnek számít az országban.

Az elmúlt hetekben viszont több fegyverraktáruk is felrobbant. Az iraki kormány vizsgálatai szerint a raktárakat légi támadás érte. Ezt egy műholdas felderítéssel foglalkozó izraeli cég, az ImageSat is megerősítette, elemzésük szerint "valószínű, hogy a robbanást légi csapás okozta".

A Népi Mozgósítás vádjai szerint az Irakban szolgáló amerikai alakulatok csempésztek be izraeli drónokat, amik aztán végrehajtották a támadást. Az USA tagadja ezt, állításuk szerint kis létszámú alakulataik az iraki kormány felkérésére, azzal szorosan együttműködve kizárólag az ISIS elleni műveletekben vesznek részt. Ugyanakkor az is tény, hogy az USA a Népi Mozgalmat hibáztatta az iraki diplomáciai képviseletei elleni támadásokkal.

Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu viszont mintha direkt rá is játszott volna a dologra. "Irán sehol sem élvez védelmet. Lépni fogunk - és jelenleg is fellépünk - ellenük mindenhol, ahol szükséges" - mondta. (Via BBC)