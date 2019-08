Elrendelte a nyomozást az ügyészség a Microsoft-ügyben

Nyomozást rendelt el a Központi Nyomozó Főügyészség az ún. Microsoft-ügyben. Ez az a sztori, ami miatt az amerikai igazságügyi minisztérium és a tőzsdefelügyelet egyezséget kötött a Microsofttal, amely 25 millió dollárt kénytelen fizetni. Az ügyben az európai csalás elleni hivatal, az OLAF is vizsgálódik.

A gyanú szerint a Microsoft Magyarországon viszonteladókon át értékesítette szoftvereit, például az Országos Rendőr-főkapitányságnak, a NAV-nak és a NISZ Zrt.-nek is, de úgy, hogy a viszonteladóknak jelentős kedvezményt adott, amelyet azok nem érvényesítettek a vevő felé. Az amerikai hatóságok gyanúja szerint a különbözet korrupciós célokat szolgált.

Az ügyészség első körben feljelentéskiegészítést rendelt el az ügyben. Mint írták, őket ugyan senki sem kereste az ügyben, de az amerikai egyezségről szóló hírek alapján az amerikai minisztériumhoz fordultak, hogy küldjék meg nekik a releváns értesüléseket.

Mint most közleményükben írják, meg is kapták. Azt is írják, hogy időközben "a nyilvánosságra hozott dokumentumok elsődleges elemzésére is sor került". A nyomozást pedig azért rendelték el, mert "a büntetőjogi felelősség, és megléte esetén a személyre szóló megalapozott gyanú csak büntetőeljárás keretében tisztázható".