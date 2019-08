Rus Adriánt mindig is így nevezte a Nemzeti Sport, de amint konfliktusa támadt a Vidivel, egyszerre Adrian Rus lett a neve

Az utóbbi napokban egyre többször kerül be a hírekbe egy eddig nem sok vizet zavaró hátvéd, a korábban csak az Nb1 és Nb2 legfanatikusabb rajongói által ismert Rus Adrián. Méghozzá amiatt, mert - a román sajtó cikkei szerint legalábbis - a nyáron azért száműzték a Vidi első csapatából a harmadosztályban játszó B-be, mert a kettős román-magyar állampolgárságú, a romániai Szatmárnémetiben született játékos meghívót kapott a román felnőtt válogatottba, a magyar csapatnál pedig nyomást akartak gyakorolni rá, hogy ne őket válassza.



A friss híreket nézegetve egyszer csak feltűnt nekem valami, de csak azért, mert egészségtelenül sokat olvasom a Nemzeti Sportot: a szaklap a friss cikkeiben Adrian Rus-ként utalt a játékosra, miközben úgy emlékeztem, hogy amióta pár éve először láttam leírva a nevét, mintha mindig Rus Adriánként emlegették volna.

Lecsekkoltam és valóban.

A helyzet az, hogy amikor Rus 2016. telén az akkor másodosztályú Balmazújvároshoz igazolva feltűnt a mainstream sportsajtó radarján, Rus Adriánnak nevezték.

Majd utána mindig, az összes cikkükben. A róla szóló cikkek ezért a "Rus Adrián" címke alatt találhatók meg.

Így akkor is magyarosan írták a nevét, amikor 2018. júliusában a román bajnokságban játszó székely Sepsi OSK-ba ment kölcsönbe.

Meg akkor is, amikor idén májusban a Sepsi OSK-tól, vagyis a Puskás Akadémiától, akik előtte kölcsönadták a Sepsinek, a Mol Vidihez szerződött.

Május 22-én, egy átigazolásokról szóló anyagban is Rus Adriánként hivatkoztak rá.

Aztán onnantól kezdve, hogy június végén egy Európa-bajnoki meccsen pályára lépett a román U21-es válogatottban, majd kiderült, hogy meghívták a roán nagyválogatott keretébe is, ahová talán tényleg elmegy, azonnal Adrian Rus lett belőle a Sportban.



Először egy július 2-i cikkben, és azóta az összesben. Azóta létezik egyáltalán "Adrian Rus" címke a Nemzeti Sport weboldalán. A jelenség különösen viccesen jelenik meg az időrendben legfrissebb, csütörtökön megjelent rusozós cikkben. Ebben a sportlap ugyanis új szokáshoz híven végig Adrian Rus-ozza a védőt, miközben az a Vidi-sajtóközlemény, amiről az írás szól, és amit szó szerint be is idéznek benne, továbbra is Rus Adriánként emlegeti.

Plankó kolléga a napokban írt egy marha érdekes cikket "A harc a gondolatainkért a nyelven keresztül zajlik" címmel, aminek az ajánlója azzal kezdődik, hogy

"A Fidesz egyik legfontosabb fegyvere, hogy nemcsak azt határozzák meg, miről legyen szó Magyarországon, de azt is, milyen szavakat használjanak az emberek."



Vagy, ebben az esetben, hogy milyen néven nevezzenek valakit.