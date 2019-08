150 tonnával több műanyagszemetet hozott Budapesten a műanyagmentes július

Idén rengeteg szervezet, bolt és vendéglátóhely szállt be a műanyagmentes július kampányba, ami arra igyekezett felhívni az emberek figyelmét, hogy igyekezzünk minél kevesebben használni a vizeket és a talajt is szennyező, lassan bomló műanyagból. Az RTL Híradója szerint azonban az adatokban elsőre nem látszik, hogy a kampány sikeres lett volna, ugyanis júniushoz képest 150 tonnával több műanyagszemét keletkezett, míg az egy évvel korábbi júliushoz képest is 33 tonnával több lett a végső eredmény.

Ez azonban nem feltétlenül tragédia, állhat a dolog mögött az is, hogy a kampány hatására többen gyűjtötték szelektíven a műanyagszemetet, és azért lett csak több, mert már nem a kommunálisba dobták a PET-palackokat. (via hvg.hu)