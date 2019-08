Megérte: még mindig veszteségesen működik a felcsúti kisvasút

Az Átlátszó érdeklődésére számolt be a Vál-völgyi kisvasutat üzemeltető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány arról, hogy

2018. július 1. és 2019. június 30. között a jegyértékesítésből 14,85 millió forint bevétel jött, de a kisvasút üzemeltetése viszont 20 millió forintba került. Az elmúlt év eredménye tehát 5,15 millió forint mínusz.

Ahogy korábban, úgy most is hozzátették, hogy adományokból tömik be a lukat. A 600 milliós uniós támogatásból épített kisvasút 2016. április 30-i átadója óta összesen 17,4 millió forint veszteséget termelt. Pedig korábban nem így kalkuláltak, maga Lázár János, akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette ki, hogy