Erzsébet királynő felfüggeszti a brit parlamentet

A brit uralkodó eleget tett a kormány kérésének, és öt hétig, szeptember 9. és október 14. között felfüggeszti a parlamenti ülésszakot. Döntése nem meglepetés, a királynő szerepe az ügymenetben ugyanis csak formális.



Ahogy a hatalmas felfordulást okozó döntést elemző cikkünkben írtuk, Boris Johnson miniszterelnök hivatalos magyarázata szerint azért döntött a parlament bezárása mellett, hogy a kormánya felkészülhessen egy új korszak törvényeinek beterjesztésére, például a súlyos bűncselekmények elleni hatékony fellépésre. De valójában a parlamentet azért zárja be, hogy be tudja váltani az ígéretét, és Nagy-Britanniát október 31-én kiléptesse az EU-ból, akár alku nélkül is (no deal Brexit). Ugyanis a parlamenti képviselők között még mindig többségben vannak azok, akik mindenképpen el akarják kerülni az alku nélküli Brexitet, miközben az előző konzervatív kormány eddigi összes alkuját leszavazták.

Az ellenzék tiltakozik, többen bíróságra akarják vinni az ügyet, illetve megpróbálják még a parlamenti szünet előtt bizalmatlansági szavazással megbuktatni a kormányt, miközben szerte az országban tüntetések szerveződnek az antidemokratikusnak tartott lépés ellen - olvasható a Guardian élő közvetítésében.

Donald Trump ellenben biztos benne, hogy Boris Johnson pontosan az, akire Nagy-Britanniának szüksége van, és nagy vezetőnek bizonyul majd.