Soha ennyi forintot nem ért még egy euró

Tapsolnak az exportőrök, anyáznak a vakációzók - történelmi mélypontra süllyedt a forint árfolyama az euróval szemben, délután 3 táján átlépte az euró a 330,8 forintos történelmi határt, és 331 forint fölé kúszott. A forint szerdán is gyengélkedett, csütörtökön pedig tartósan a 330 fölötti sávban mozgott az árfolyama az euróhoz képest.

A forint árfolyamára alapvetően külső tényezők hatnak most is negatívan, a német gazdaság recesszióba hajlik, és a Brexit meg az amerikai-kínai kereskedelmi háború is ront a piaci helyzeten. De nem segít a magyar kamatkörnyezet sem, ugyanis, ahogy a Portfólió is megjegyzi, a feltörekvő piacok közül az egyik legnagyobb negatív reálkamattal a magyar eszközök rendelkeznek. Közben az infláció is a toleranciasávon belül jár, így pedig nincsenek az MNB-vel szemben komolyabb kamatemelési várakozások sem, amik esetleg erősítenék a forintárfolyamot.

A forint egyébként nemcsak az euróval szemben vágta hasra magát, de a dollárral szemben is a történelmi mélypontja felé közelít, a 299 forint fölötti dollár 1 százalékon belül van a 302,5 forintos negatív rekordhoz képest.