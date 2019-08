A Vans, a Timberland és a North Face márkákat birtokló cég nem vásárol brazil bőrt

Bár mióta Jair Bolsonaro brazil elnök a hadsereget is kirendelte az Amazonas-medence esőerdeit sújtó tűzvész megfékezésére, és valamelyest sikerült is visszaszorítani a lángokat, a Brazíliával szembeni nemzetközi fellépés egyre keményebb. Miután több állam vezetője is kritizálta Bolsonarót, hogy nem tesz eleget a tűz megfékezése érdekében, multinacionális vállalatok is sorra jelentették be, hogy az elnök esőerdőt veszélyeztető politikája miatt nem vásárolnak alapanyagokat Brazíliából, ezzel pedig elég nehéz helyzetbe hozhatják a brazil gazdaságot.

Csütörtökön a többek közt a Timberland, a Vans és a North Face márkákat birtokló VF Corp is bejelentette, hogy nem vásárolnak brazil bőrt a ruháikhoz egészen addig, amíg nem lehetnek biztosak benne, hogy az általuk vásárolt alapanyagok nem járultak hozzá semmilyen környezeti károkozáshoz.

A cég szerint jelenleg ugyanis nem tudják biztosítani, hogy a brazil bőr nem járul hozzá az erdőirtáshoz, hiszen a mostani tüzek egy részét is olyan farmerek indították, akik állattenyésztés céljából akarnak területeket megtisztítani. (Reuters)