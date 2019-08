Törökbálinton egy ex-MSZP-s képviselőjelölttől valahogy pont a Fidesz-kampány irányítójához került az ellenzéki összefogás titkos kampányanyaga

Az utóbbi időben hétről hétre bukkannak elő történetek, amik arról szólnak, hogy az MSZP-ből hirtelen kiugrott párttag bejelenti, hogy az önkormányzati választáson külön indul el az ellenzék közös jelöltjével szemben. Gondoljunk Szegedre, Józsefvárosra, Ferencvárosra, Erzsébetvárosra vagy éppen Pesterzsébetre. Tehát semmiképpen sem túlzás kijelenteni, hogy hogy a szocialista párt környékén nem mindenki érdekelt a jelenlegi hatalom leváltásában.

Az én valódi baloldali értékeim

A törökbálinti ellenzéki együttműködés tagjai július 31-én 19:48-kor meglepő dologra lettek figyelmesek. Értesítést kaptak, ami szerint az egyik képviselőjelöltjük, Kun Anna az ellenzéki kampány anyagainak tárhelyéről, egy google driveról dokumentumot osztott meg a helyi Fidesz kampányát irányító Földvári László alpolgármesterrel. Kun Anna az ellenzéki tárgyalásokat még szocialista színekben kezdte meg, de aztán váratlanul átigazolt a DK-hoz. Ennek még jelentősége lesz a történetben.

A kiszivárgott anyag, a soron következő, augusztusi kampánykiadvány volt, amiben az ellenzéki együttműködés aktuális állapotáról, és egyéb kampánytémákról tájékoztatták a választókat. Szőke Péter független ellenzéki polgármesterjelölt - akit saját civil szervezete mellett a Momentum, az LMP, a DK és a Jobbik támogat - és az ellenzéki pártok aktivistái számonkérték Kun Annát, hogy miért osztotta meg ellenfelükkel a belső információkat. Kun tagadta a szivárogtatást, és azt állította, hogy feltörték a fiókját. Szőke Péter jelezte, hogy ez nem játék, tegyen rendőrségi feljelentést, és mivel ez egy elég súlyos bizalmi kérdés, a feljelentésről szóló dokumentumot ossza meg a partnereivel is. Kun erre már nem válaszolt, helyette augusztus 15-ei közleményében értesítette a lakosokat, hogy kiszáll az ellenzéki együttműködésből. Az indok pedig az, hogy a kampány várható stílusa összeegyeztethetetlen az értékrendjével.

”Továbbra is hiszek az összefogásban, de a szociáldemokrácia értékei nem engedik meg számomra ezt a stílust. Az én valódi baloldali értékeim egy, az emberhez és a lakossághoz egyaránt méltó kampányt és megmérettetést kívánnak.”

Kuna Anna és Szőke Péter

Kun Anna nekünk sejtelmesen csak annyit fűzött hozzá a kampányanyagok kiszivárgáshoz, hogy az általa elhagyott ellenzéki brigádban három informatikus is van, de azt már nem fejtette ki, hogy ezzel mire utal, a további kérdéseinkre pedig nem adott választ, arra sem, hogy valójában tett-e az ügyben feljelentést vagy sem, csak annyit mondott, hogy indul a választáson, méghozzá a szocialisták támogatásával, akikhez csatlakozott a Liberális párt és Szolidaritás Mozgalom is. A dolog érdekessége, hogy Kun Anna pár héttel korábban lépett ki az MSZP-ből, és lépett át a DK-ba.

Szőke Péter a 444-nek azt mondta, hogy már korábban is gyanították, hogy szivárognak ki információk tőlük. Például amikor egy értekezletükön elhatározták, hogy közösségi finanszírozásból pótolni fognak kosárpalánkokat vagy kifestenek elhanyagolt játszótéri játékokat, akkor hirtelen felbukkant az önkormányzat karbantartó csapata, és villámgyorsan palánkozott, festett, javított.

Nyerhető?

Ha az EP-választás eredményeiből indulunk ki, akkor a Szőke Péter Törökbálinti Holnap Egyesülete mögött felsorakozott ellenzéki pároknak együtt elvileg lehetne esélyük megszorítani a Fideszt. A DK, a Momentum, a Jobbik, az MSZP-P és az LMP összesen 2671 szavazatot szerzet, a Fidesz ezzel szemben 2513 voksot gyűjtött be. Nyilván az ellenzéki szavazatok ilyen formán nem összeadhatóak, de egy összezáró ellenzéktől lenne félnivalója a fideszes városvezetésnek. De összezárnak?

Ettől az összefogástól elhatárolódunk

Nem Kun volt az első, aki kiugrott az együttműködésből. Szövetségese, az MSZP helyi erős embere, Szentmiklósi-Tóth Tamás a kampány várhatóan durva stílusára hivatkozva, egy hónappal korábban váratlanul kilépett az ellenzéki szövetségből, majd bejelentette, hogy külön indulnak a választásokon. Ő lesz a polgármesterjelölt, és mindenhol saját jelöltet állítanak.

Szentmiklósi-Tóth Tamás és Kun Anna kilépési nyilatkozata.

“A baloldalt hitelesen csak úgy tudjuk képviselni Törökbálinton, ha ettől az összefogástól elhatárolódunk, kizárólag érvek és értékek mentén folytatunk párbeszédet.”

A fenti idézet a július 22-én írt kilépési nyilatkozatból származik, amit a helyi Fidesz a Facebook-oldalán is megosztott, és együttérzésükről biztosították Szentmiklósi - Tóthot :

"ő és az általa képviselt törökbálinti baloldal nem fog asszisztálni egy Törökbálintra eddig nem jellemző, semmit és senkit nem tisztelő kampányban."

Mivel Szentmiklósi-Tóth Tamás a közleményben semmilyen konkrét okot nem említ, ezért megkerestük. Kérdésünkre, hogy mi volt a pontos oka a szakításnak, egy új válasszal állt elő: már nem a kampány stílusával volt problémája, hanem a felajánlott képviselői helyek mennyiségét keveselte. Az eredeti megállapodás szerint minden együttműködésben résztvevő párt maximum egyetlen körzetet kapott volna, a szocialisták is. Ez az ajánlat az MSZP által az EP választáson begyűjtött 376 (6,83%) szavazat után kedvezőnek tűnik.

Tehát annak ellenére, hogy Tóth Bertalan, az MSZP elnöke korábban írásban biztosította Szőke Pétert, hogy elkötelezettek az általa vezetett ellenzéki együttműködés mellett, a helyi MSZP-P úgy döntött, hogy az ellenzéki megállapodás előtt, az utolsó pillanatban kiugranak, és külön indulnak. Kun Anna viszont közben váratlanul átigazolt a DK-ba. Ha marad volna az MSZP-ben, akkor neki is távoznia kellett volna. De ő valamiért úgy döntött, hogy nem tart párttársával. De csak addig a bizonyos malőrig, amikor is a fiókjáról az ellenzéki anyag átszivárgott a Fideszhez. A botrány kirobbanása után már Kun Anna is követte Szentmiklósi -Tóth Tamást. Most ismét a helyi MSZP támogatásával indul a választásokon. Tiszavirág életű volt a DK-s karrierje, információink szerint a párt kezdeményezte friss tagjuk kizárását.

Hiperaktív aktivista

Az ügy érdekessége még, hogy Szőke Péter elmondása szerint mind Kun Anna DK-logóval ellátott kilépési nyilatkozatát, mind az ahhoz formailag és tartalmilag hasonló szocialista közleményt, mind a Fidesz szórólapjait ugyanaz az aktivista szórta ki Törökbálinton.

Szentmiklósi -Tóth Tamás arra a kérdésünkre, hogy ilyen alacsony támogatottsággal, amit a pártja helyben felmutatott tavasszal, mire számít, az alábbi választ adta: