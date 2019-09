Az MSZP propagandalapja szerint az MSZP-t kritizálni olyan, mint az antiszemitizmus

"Nos kedves két pofára MSZP-ző ellenzéki cuncikák, akkor pont most van itt az ideje eldugulni."



Azt képzeld el, hogy ez nem a csúcspontja, hanem a lecsengető része a már a legelső napján felforrósodó őszi politikai szezon bombacikkének. Az írás a bevallottan MSZP-közeli, megosztásbarát címekkel operáló propagandaoldalon, a Hír Hugón jelent meg. (A szocialistaközeli propagandalapokról itt olvashatsz többet.) A cikk arról szól, hogy a szerzőt és az MSZP aktivistáit mennyire bántja, hogy a pártot ellenzéki körökből is egyre többen kritizálják, mivel, idézem magát a címet

A "viccnek azért erős lenne" típusú cím után a meglepett olvasó azzal szembesül, hogy az írás tényleg arról szól, hogy MSZP-zni olyan, mint zsidózni. Ez önmagában is igen meglepő, de az MSZP-s lap szerzője azonban több lapáttal is képes rátenni erre.

A cím után ugyanis ezzel a bevezetővel folytatódik a cikk:

"MSZP-sként gyakran érzem magam úgy bizonyos ellenzéki körökben, mint zsidó könyvelő gyerek a szalonnácik közt, tudja, hogy nem fogják bántani, mert nélküle még azt se tudják mi van, de mindig gondoskodnak róla, hogy sz@rul érezze magát."

Az állítás tartalmi részétől eltekintve is meglepő, hogy a szerző szerint tipikus élethelyzetnek tekinthető a buta szalonnáciknak dolgozó zsidó könyvelő, aki annak ellenére is hajlandó elvállalni a munkát, hogy ha direktben nem is verik meg a nácik, de beszólogatnak neki.

A szerző a következő mondatban közvetlenül is odafordul a szocialista pártot kritizálni merészelő ellenzékiekhez, hogy két bekezdésen belül másodszor is leszalonnácizza őket, arra az esetre, ha elsőre nem lett volna elég világos a dolog:

"Persze azt is értem én, hogy egy kiadós MSZP szidással, pont úgy, ahogy szalonnáciék a zsidózással, át tudjátok hidalni a saját tehetségtelenségeteket, ötlettelenségeteket, nyomorotokat és inkompetenciátokat."

De mindez csak halvány felvezetés az ezt követő alternatív történelmi eszmefuttatáshoz. A magát az MSZP-ssége miatt már konkrétan a nácizmus áldozatnak érző szocialista propagandista ugyanis felidézi azt a közismert történelmi eseményt, amikor a magyar zsidóság nemhogy megelégelte a horthysták/nyilasok/nácik antiszemita törvényeit, de fel is kelt ellenük, ráadásul akkora sikerrel, hogy a közvélemény előtt sikerült teljesen nevetségessé tenniük az antiszemitákat, akiket a magyar nép innentől kezdve kiröhögött.

Hogy ilyen esemény a valóságban sajnos sohasem történt? Dehogy, rosszul tudod, hiszen szó szerint azt írja a Hír Hugó, hogy

"Csak csendben jelzem nektek, hogy a zsidóság is úgy volt ezzel egy ideig, hogy csendben és önként betartotta az aljas törvényeket, feltette a csillagot, bevonult munkaszolgálatra, de eljött az a pont és idő amikor kitálalt. Kitálalt a nácik aljasságáról, fogyatékosságairól, primitivizmusáról, műveletlenségéről, arroganciájáról és tehetségtelenségéről. Hiába zsidóztak ezután még hangosabban a nép már rajtuk röhögött és nem a zsidóságon."

Nekem egy magyarázatom van erre: az MSZP-ben azt hiszik, hogy Tarantino Becstelen bringantikja egy valós történelmi eseményeken alapuló kvázi-dokumentumfilm.

A cikk ezután átmegy vices ellenzékgyalázásba - figyelem, egy olyan kampány elején vagyunk, amiben az MSZP azokkal van szövetségben, akiket olyan kocsmai stílusú szövegekkel gyaláz, hogy

Nos kedves két pofára MSZP-ző ellenzéki cuncikák, akkor pont most van itt az ideje eldugulni.

Mert vegyétek tudomásul, hogy ennek a pártnak most is van fél millió szavazója

Itt az ideje eldugulni, mert szerintetek nem látszik, de még egy külső laikus is leveszi, hogy jó néhány csoda jelöltetek az MSZP nélkül még az ajánlását se tudná összegyűjteni

A végén meglepő összefüggésben tér vissza a zsidó vonal: az elején ugye arról volt szó, hogy a zsidók nem fogták be a szájukat, sőt nyíltan nevetségessé tették a nácikat. Most pedig arról értesülünk, hogy a holokauszt-áldozat MSZP-sek pont úgy hallgatnak, mint annak idején szerintük a zsidók tették:

"S mi MSZP-sek nem azért vagyunk csendbe, mert igazatok van, mint ahogy a zsidók sem azért voltak csendbe, mert a náciknak igaza volt: hanem mert tudjuk ha kicsapjuk az igazságot rólatok, visszaütünk, belemegyünk veletek színvonaltalan és primitív vitákba, akkor az csak és kizárólag a Fidesznek jó."

A cikk legeslegvége pedig egy tökéletes, minimumra redukált, szépen kikristályosított szlogen a Fidesz leváltására készülő MSZP-től, úgyis mint

"Nincs több türelem veletek, elég volt belőletek."

Igen, ez a szövetségeseiknek szól.