Jön a választás, Tarlós kinevezte a Főkert vezérigazgatóját környezetvédelmi biztosnak

Környezetvédelemért és zöldpolitikáért felelős főpolgármesteri biztost nevezett ki Tarlós István, a feladatot hétfői hatállyal Szabó József, a Főkert Zrt. vezérigazgatója látja el – közölte hétfőn a Főpolgármesteri Hivatal.

Szabó József, a Fõkert Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a bal szélen a Tersus hulladékgyűjtő hajó ünnepélyes átadásán Budapesten 2016. augusztus 30-án. Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Az MTI-hez eljuttatott megbízólevélben a kinevezés okairól a főpolgármester azt írta, „az utóbbi hónapokban ugrásszerűen szaporodott a favédelemmel és zöldpolitikával kapcsolatos, kissé demagóg, olykor hisztérikus kommunikációs megnyilvánulások száma”, és ezek a megnyilvánulások nem ritkán ellentétesek a főváros érvényes, elfogadott klímastratégiájával és zöldinfrastruktúra fejlesztési koncepciójában foglaltakkal, ezért szükséges, hogy utóbbiak érvényesítése és a hiteles kontroll egy kézbe kerüljön.

Tarlós István tehát alig több mint egy hónappal az önkormányzati választás előtt fölhatalmazta az új főpolgármesteri biztost a fenti tárgykörben hozott intézkedések végrehajtásának ellenőrzésével, a főpolgármester nevében az indokolt, gyors reakciók megtételével, valamint „a különféle megnyilvánulásokra történő, a valóságnak megfelelő” kommunikációval.

Tarlós István valóban egyre többet beszél környezetvédelemről, a múlt héten pedig a budapest.hu-n az alábbi közlemény jelent meg: „A külföldön tartózkodó Tarlós István főpolgármester tudomására jutott, hogy a Tabánban fákat akarnak kivágni. A főpolgármester a fakivágást azonnali hatállyal leállította.”

Az esetben az a furcsa, hogy a Főkert a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal megbízásából dolgozik, tehát egyszerűsítve: csakis akkor telepít vagy vág ki fát, ha erre a városházáról megrendelést kap. Ez a Főkert augusztus végén bejelentette: ki kell vágni több fát a Tabánban. A Főkert még májusban arról tájékoztatta a 444-et, hogy a közeljövőben nem terveznek fakivágást, majd pár napja egy lakossági fórumon a Főkert munkatársai azt közölték, hogy 43 fát kivágnak. Majd erről a sajtóból értesülve Tarlós kijelentette, hogy leállítja a fakivágást, most pedig kinevezte a Főkert vezérigazgatóját biztosnak.

Tarlós István a Fővárosi Állat- és Növénykertben 2018. május 17-én. Fotó: Botos Tamás/444

A Főkerttől megkérdeztük, hogy mikor döntöttek a betegnek vagy balesetveszélyesnek ítélt fák kivágásáról. Azt is megkérdeztük, hogy ha „a Fővárosi Kertészet mai fő tevékenysége a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal megbízásából, a BVH Zrt. felügyelete alatt a parkfenntartási szolgáltatás”, hogy lehet, hogy Tarlós nem tudott a tervezett fakivágásokról korábban. Érdeklődtünk arról is, hogy nyilvánossá teszik-e valahol a rendezési tervet, és hogy miért nem a munkálatok megkezdése előtt értesítették a lakosságot a tervezett fakivágásokról. A cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Egy múlt heti, a rejtélyes, minden jel szerint a Fidesz választási kampányának dolgozó Amygdala közvélemény-kutatóról szóló cikkünkben írtuk, hogy egy olvasó jelezte, havonta hívják mindenféle kérdésekkel, és lelkiismeretesen válaszolgat is, hátha így megtudhat valamit a rendszer működéséről. Azt írta: „Két hónapja például nagy meglepetésemre több kérdés is irányult arra, hogy Tarlósnak mennyire kellene foglalkoznia a környezetvédelemmel. És ugye Tarlós tényleg ráfordult a környezetvédelemre, már a szabija alatt is fákat ment.”