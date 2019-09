Decembertől kötelezően átvizsgálják majd a külföldről hazatérők csomagjait, hogy nem hoznak-e be valamilyen veszélyes növényt az országba

„Minden külföldről hazautazót érintenek a szigorodó növényegészségügyi előírások” címmel adott ki közleményt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Ebben arra hívják fel a figyelmet, hogy december 14-étől új uniós szabályozás lép életbe, ami

előírja az útipoggyász kötelező ellenőrzését,

illetve az eddigiekhez képest szigorúbban jár el a kis mennyiségben (fogyasztási mennyiség) behozott növények, növényi termékek kapcsán is”.

A szigorú növénykontroll az az EU-n kívül országokból érkezőkre vonatkozik majd.

A Nébih szerint „a külföldről hazatérő utazók a csomagjaikba rejtett növényekkel, növényi termékekkel vagy termésekkel számottevő veszélyt hozhatnak magukkal utazásaikról. A déli országokból vagy egzotikus tájakról származó, természetben gyűjtött, piacon beszerzett, de akár az üzletben vásárolt, ültetésre szánt növényeken és terméseken olyan, hazánkban nem honos növénykárosítókat hozhatunk magunkkal, amelyek komoly gazdasági és természeti károkat okozhatnak”.

Hoznak is példát: „A lehetséges következmények érzékeltetésére jó példa a Xylella fastidiosa baktérium, amelynek rendkívül széles a gazdanövényköre. Veszélyeztetheti többek között a szőlőt, bizonyos gyümölcsfafajokat, dísz- és fűszernövényeket. Kockázatos lehet azonban egy nyaralásról hazahozott leanderhajtás elültetése is, hiszen már egyetlen fertőzött hajtás – más növény esetében annak gyümölcse, termése – is potenciális veszélyforrás lehet egy nagyobb léptékű fertőzés kialakulásában”.

Bizonyos növények esetében „akár már egyetlen termés is csak növényegészségügyi bizonyítvány birtokában szállítható be valamely harmadik országból az Európai Unió tagállamaiba”. Az új szabályozással érintett növények végleges listája várhatóan november-decemberben jelenik meg.

„Az előírások betartásával csökken a hazánkban nem honos károsítók bekerülésének és megtelepedésének kockázata, így az általuk hosszú távon okozható gazdasági és környezeti károk mértéke és az ellenük potenciálisan felhasználandó növényvédő szerek jelentette terhelés is” - írták már korábban is.



Ha a Nébihen múlva, ennél is nagyobb szigor lenne. Az új szabályozás ugyan az EU-n kívülről érkezőket érinti, de a magyar hatóság tovább menne ennél:

„A kockázatok csökkentése érdekében közös érdekünk, hogy utazásainkról sem az EU-n kívüli, sem azon belüli országokból ne hozzunk magunkkal növényt, növényi terméket Magyarországra”

- teszik hozzá.