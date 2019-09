Egyelőre biztosan nem vágnak ki egyetlen fát sem a Tabánban

Napok óta lázban tartja Budapest, és főleg a Tabán környékének lakóit, hogy egy tervezett fejlesztés munkálatai során 43 fát tervezett kivágni a Főkert. A lakók azóta tiltakozó levelet is küldtek a főpolgármesternek, az I. kerület polgármesterének és a frissen kinevezett fővárosi zöldügyi biztosnak, Szabó Józsefnek. Ő egyébként a Főkert vezérigazgatója, és feladatát máris olyan komolyan veszi, hogy tegnap feltett kérdéseinkre ő maga, immár a környezetvédelemért és zöldpolitikáért felelős főpolgármesteri biztosként válaszolt.

Májusban egyébként már egyszer megkerestük a Főkertet, mert akkor is felreppent a hír, hogy kivágásra ítélt fákat jelölnek a területen, de akkor azt a választ kaptuk, a közeljövőben egyetlen fa kivágását sem tervezik. Szabó József most azt írta, „a Tabán területén már eddig is meglévő, de leromlott műszaki állapotban lévő sportpálya és játszótér minőség-javító közterületi családi szabadidőpark kivitelezése miatt” valóban nem tervezték egyetlen fa kivágását sem. „Azonban a fejlesztési területen található teljes faállomány előzetes és célzott műszeres fafelméréseit követően, szakképzett faápoló szakembereink dokumentáltan megállapították, hogy a több száz, a területen található faállománynál közel negyven darab fa egészségi állapota miatt balesetveszélyes, így a veszély elhárítása céljából, azok közterületi kockázata miatt kivágandóak. Tehát megerősíthetjük, hogy nem a tervezett megújult sport szabadidőpark kivitelezése miatt szükséges a fákat kivágni, hanem a zöldfelület jövőbeli balesetveszély-mentes használata érdekében” - írta.

Kérdésünkre, miszerint hogy lehetséges, hogy Tarlós István a sajtóból értesült a terveikről, hiszen a Főkert a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal megbízásából dolgozik, tehát csakis akkor telepít vagy vág ki fát, ha erre a városházáról megrendelést kap, azt válaszolta, a főpolgármesternek általános rálátása van ezekre a projektekre, de ilyen mélységben nem tájékoztatták a részletekről.

A zöldügyi biztos azt írta, jelenleg is a lakossági fórumon elhangzott vélemények alapján zajlik éppen a tervek felülvizsgálata, és nemsokára lesz egy újabb, szélesebb körű találkozó a lakókkal. Kérdésünkre, hogy minderről miért nem szóltak előre a környéken élőknek, azt felelte, mert nem terveztek fakivágást, „azok a szóban forgó munkák balesetveszély-elhárítása okán váltak szükségessé”.

„A részletes és kizárólag szakmai felülvizsgálatok elvégzéséig, és a szakvélemények ellenőrzéséig a Főpolgármester úr általában is minden fakivágást letiltott” írta Szabó, hozzátéve, hogy a balesetveszélyes fák környezetének elkerítését és a figyelmeztető jelzések elhelyezését a FŐKERT végzi el.

Címlapfotó: Szabó Tamás