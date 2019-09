Újabban az „OK” nemzetközi kézjelzés idegesíti a kínai hatóságokat

Ismét feladta a leckét a kínai hatóságoknak a kínai közösségi média, amelyet szeretnének minél inkább ellenőrzés alatt tartani, de ahol a legváratlanabb tartalmak válhatnak a központi hatalom ellenségévé, áll a BBC összeállításában.

A TikTok nevű közösségi média oldalra felkerült egy videó, amely azt mutatja be, hogyan tudnak titkos kézjellel jelezni a bajba került emberek, akik valamiért - például mert éppen fenyegetve vannak - nem beszélhetnek.

A videó a nemzetközileg is ismert OK kézjel használatát mutatja be: egy kislány így jelzi, hogy bajban van, miözben a reptéren egy ismeretlen elrabolja. Az OK kézjel ugyanis a 110-es számot is szimbolizálja, amely Kínában a 112, azaz a segélyhívószám.

A videó eredete nem ismert, mégis több millió megosztást ért el, mivel az üzenet betalált, és mert a videó feliratozása alapján a legtöbben azt hitték, a rendőrség adta közzé hivatalos hatósági kampány céljából.

Pár nappal később azonban a pártállami média már úgy mutatta be a videót, mint ami félrevezető lehet, és használata kockázatos, illetve hatástalan: aki bajba kerül, ne kézjelezzen, hanem keresse fel a rendőrséget.

A kínai olvasók is megosztottak lettek a kérdésben, sokan ugyanis pontosan értették, hogy mi haszna lehet egy ilyen kézjelnek egy olyan országban, ahol a szólás szabadsága erősen korlátozva van, a rendőrség pedig politikai irányítás alatt áll.

Nem ez az első eset, hogy a hatóságoknak meggyűlik a baja a különféle gesztusok, kézjelek, szimbólumok, számok jelentésével: tekintve, hogy az országban erős a cenzúra, a kínaiak hozzászoktak ahhoz, hogy a cenzorok figyelmét elkerülve jelezzék politikai véleményüket: ilyen volt, amikot Taylor Swift "1989" albuma piacra került. Az album borítóját sokan nyilvánvalóan nem Swift iránti rajongásból, hanem a Tienanmen téri vérengzésre történő utalás céljából posztolták.

Ilyen veszedelmes számból pedig több is van, hiszen ezeket nem vagy nehezen tudja kiszúrni a cenzúra: a hongkongi tiltakozóknál például a kormányzót, Carrie Lamet 777-nek hívják, elődjét, CY Leungot 689-nek nevezték. Azért mert, ennyien szavaztak rájuk, amikor a kormányzó lett belőlük.

A hongkongi tiltakozásoknál hetek óta a már bevett kézmozdulatokkal szervezik magukat a tüntetők, a kézjelekről az AFP közölt összeállítást:

Hongkongi tüntetők kézjelzései Grafika: AFP/444