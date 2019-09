A brit felsőbb bíróság szerint nem volt jogellenes a parlamenti ülésszak berekesztése

Elutasította a brit felsőbb bíróság Gina Miller aktivista beadványát, amelyben azt kifogásolta, hogy szerinte Boris Johnson kormányfő hamis indokkal kérte a királynőtől még augusztusban, hogy rekessze be a parlament őszi űlésszakát, így a döntés törvénytelen.

Gina Miller, aki bíróságon támadta meg Boris Johnsont, amiért a parlament berekesztését kérte. Fotó: Alberto Pezzali/NurPhoto

Johnson augusztusban arra hivatkozva indítványozta a parlament berekesztését, hogy legyen ideje kidolgozni kormánya programját. Közben valójában nyilvánvalóan azt akarta megakadályozni, hogy a parlament keresztbe tehessen terveinek, és törvényt alkosson a megállapodás elleni Brexit tilalmáról. A királynő - akinek ebben nincs mérlegelési lehetősége - ugyan szeptember 12-ével berekesztette az őszi ülésszakot, de a képviselők 21 kormánypárti képviselő lázadásának eredményeként még a lerövidített ülésszak alatt, rendkívüli eljárásban el tudták fogadni a törvényjavaslatot, amit várhatóan még ma, pénteken visszaküld nekik a felsőház is, hogy még az ülésszak berekesztése előtt megküldhessék kihirdetésre a királynőnek.

Vagyis az aktuális helyzet szempontjából nagyjából mindegy is, milyen döntés született, ami ellen Miller akár azonnal fellebbezhet is. Várhatóan meg is teszi, így az ügyben végül a Legfelsőbb Bíróság dönthet majd, előreláthatólag szeptember 17-én, már a parlament berekesztése után. (Via BBC)