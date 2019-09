Élőben kapcsolta az M1 a Szentesen kampányoló fideszes elemzőt

Az M1 Ma reggel című műsorának rendszeresen vendége Georg Spöttle "biztonságpolitikai szakértő," szombat reggel is kérdezték, de szokatlan módon nem stúdióban,

hanem élőben kapcsolták Szentesről.

Hogy miért, arról egy szót sem szóltak a felkonferálásban.

Ahogy arról sem, hogy az "elemző, Nézőpont Intézet" titulussal bemutatott Georg Spöttle

Facebook-posztja szerint pénteken is kampányolt, fideszes pólóban gyűjtötte a támogató aláírásokat.

Spöttle életútjáról korábban részletesen is írtunk, érdemes újraolvasni most ezt a cikkünket. Többek között az is kiderül belőle, hogy hogyan vizsgálták át földönkívüliek többször is tetőtől talpig a Fidesz friss politikusát.