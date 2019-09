Trócsányi Lászlóból a humanitárius segélyezésért felelős uniós biztos lehet, írják nyugati lapok

Először a 444 írt róla szerdán, hogy Ursula von der Leyen a nemzetközi együttműködés - fejlesztési támogatás vagy a humanitárius segélyezés - katasztrófavédelem területét bízná Trócsányi Lászlóra.

Külföldi lapértesülések szerint most épp az utóbbi tűnik valószínűnek: pénteken a Spiegel újságírója posztolt ki egy Brüsszelben köröztetett, meg nem erősített listát a biztosjelöltekről és a nekik szánt területekről. Ezen Trócsányi neve mellett a humanitárius segélyezés szerepel. Vasárnap ugyanezt mondta a Euronewsnak egy bizottsági forrás, és a Guardian szerint is erről szólnak a találgatások.

Magyari Péter szerdai cikkében azt írta, hogy a humanitárius biztosnak elsősorban a tagállamokat ért katasztrófák, természeti csapások esetén kell erőforrásokat mozgósítania, de ő tartja a kapcsolatot a jótékonysági szervezetekkel is. Ami nagyon szép, kifejezetten emberbaráti feladat, de semmiképpen sem tekinthető a bizottság különösen befolyásos területének egyik sem. A 444 és a két fent idézett lap egyaránt úgy értesült, hogy

Orbán Viktor eredetileg a bővítési portfóliót kérte Leyentől, ahogy öt évvel ezelőtt Navracsics Tibornak is ezért lobbizott.

Hivatalosan kedden jelentik be, kit milyen pozícióra jelöl az Európai Bizottság következő elnöke. Az Európai Parlament csomagban szavaz róluk, és épp ezért korábban már felmerült, hogy Trócsányi komoly tehertétel lehet, amennyiben a minisztersége alatt hozott törvények (például a civilszervezetekről vagy a különbíróságokról szólók) miatt sokan vonakodhatnak igent nyomni egy olyan csapatra, amelyben ő is rajta van.

Ez tükröződik az első nyilatkozatokban is. Még csak értesülésekről van szó, de Sophie in ’t Veld holland EP-képviselő máris provokációnak minősítette a jelölést. A liberális politikus a Guardian idézett cikkében arról beszél, hogy nem lehet a szerződések őre olyan ember, aki nem tiszteli az EU törvényeit. Sőt, mivel a humanitárus segélyezésbe beletartoznának egészségügyi kérdések, például az abortusz is, és szerinte egy „őskonzervatív” biztos rengeteg szenvedést tudna okozni számtalan európai nőnek.

A német szociáldemokrata Birgit Sippel jóval visszafogottabb volt, mert bár nem örül Trócsányi jelölésének, de szerinte az a legfontosabb, hogy ne kapjon meg olyan fontos területeket, mint a migráció, az igazságügy vagy a külpolitika.

Trócsányi a Twitteren tájékoztatott róla, hogy már túl van két „konstruktív” egyeztetésen Leyennel, illetve egy szintén „konstruktív” találkozón a szakállal felvértezett Manfred Weberrel.