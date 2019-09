A nemzetközi segélyezést vagy a katasztrófaelhárítást is kaphatja Trócsányi László

Nem hivatalos, de bizottsági ügyekben jól tájékozott forrásaink szerint Ursula von der Leyen a nemzetközi együttműködés - fejlesztési támogatás vagy a humanitárius segélyezés - katasztrófavédelem területét bízná Trócsányi Lászlóra.

A biztosokat a kormányok jelölik, de a feladatokat Ursula von der Leyen bizottsági elnök osztja szét közöttük, és a teljes stábról az Európai Parlamentnek is szavaznia kell még.

Úgy tudjuk - szintén nem hivatalosan megerősített forrásból - hogy Orbán Viktor Trócsányinak is a bővítési portfóliót kérte Leyentől, ahogy öt évvel ezelőtt Navracsics Tibornak is ezért lobbizott. Ugyan az EU bővítése belátható időn belül nem látszik reálisnak, a magyar kül- és gazdaságpolitika Balkán iránti érdeklődéséhez jól passzolna a terület, illetve a kiváló szerb - magyar kapcsolatok miatt is. Azonban úgy tudjuk, hogy a szlovén jelölt a legesélyesebb a bővítési posztra.

Trócsányi László Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Otthon lehet tartani a bevándorlókat

Az egyik Trócsányinak kinézett területet, a nemzetközi együttműködést és fejlesztést az elmúlt öt évben a horvát Neven Mimica vitte, és fő feladata az volt, hogy az afrikai, karibi és ázsiai térség kormányaival egyeztessen a szegénység elleni küzdelemről, és az EU-s segélyek elosztásáról.

Annyiban lehet magyar szempontból izgalmas a terület, hogy az Orbán-kormány fontos szólama, hogy a migrációt úgy kell megoldani, hogy az emberek el se induljanak, vagyis helyben kell segíteni őket. Az EU ugyan csak korlátozott mértékben tud nyomorgó országok támogatására költeni, de ha Trócsányi - vagy egy másik magyar biztos - tényleg ezt a területet kapná, akkor ezzel lehetőséget kapna bizonyítani, hogy ügyesebb segélyezéssel otthon tudja tartani az Európába tartókat.

A magyar kormány több fontos nemzetközi EU-s megállapodást is megvétózott az utóbbi években, mert a legális bevándorlás egyáltalán említést kapott bennük. Ha magyar biztos kapná a nemzetközi segélyezést, akkor a magyar kormánynak a magyar biztos által is tárgyalt szerződésekbe kellene belekötnie ilyen esetekben, ami talán az Orbán-kormány rugalmasságát segítené hasonló esetekben a brüsszeli logika szerint.

Segélyosztás Boszniában, EU-s finanszírozásában. Fotó: AFP

Bajban lehet lépni

A másik felmerült terület a humanitárius segélyezés - válságkezelés, amit eddig a ciprusi biztos, Krisztosz Sztiliánidész irányított. Elsősorban a tagállamokat ért katasztrófák, természeti csapások esetén kell erőforrásokat mozgósítania, de ő tartja a kapcsolatot a jótékonysági szervezetekkel is.

Mindenképpen nagyon szép, kifejezetten emberbaráti feladat mindkettő, de semmiképpen sem tekinthető a bizottság különösen befolyásos területének egyik sem.

Krisztosz Sztiliánidész (balra) a török kormány EU-ügyekben illetékes tagjával tárgyal 2017-ben a menekültek segélyezéséről.

Ez összefüggésben lehet azzal is, hogy a mostani állás szerint ha az Európai Parlament valamelyik jelölt alkalmatlanságára hivatkozva leszavazná a Leyer-bizottságot, akkor a legnagyobb esélye annak van, hogy Trócsányi miatt mondanak nemet a képviselők az új testületre. így Leyen részéről logikus döntés lehet eleve egy gyengébb területet ajánlani a magyar biztosnak. Sokan arra számítanak Brüsszelben, hogy végül nem is Trócsányi László lehet a magyar biztos, hanem esetleg a Fidesz EP-képviselői közül egy női politikus, például Járóka Lívia vagy Győri Enikő.

Timmermanst leszedhetik a magyar és a lengyel kormányról

Leyen bizottsági elnök jövő hét elejére ígérte, hogy nyilvánosságra hozza, hogy melyik biztos-jelölt milyen területet kap. Úgy tudjuk, hogy Frans Timmermans holland biztosnak nem kell a továbbiakban a jogállamisági eljárásokkal küzdenie, amit Orbán Viktor és lengyel kollégája is győzelemként kommunikálhat otthon.

Főleg, hogy a területet állítólag egy V4-es ország biztosa, a cseh Vera Jourová kaphatja. Ezzel a gesztussal Leyen mintegy kifejezheti háláját a renitens keleti kormányoknak a megválasztásához nyújtott segítségért.

Vera Jourová eddig igazságügyi biztos volt. Fotó: Alexandros Michailidis/SOOC

Az energetikát állítólag az észt liberális Kadri Simson kapja, akinek alighanem fontos szempontja lesz az orosz befolyás kordában tartása.

A költségvetési területet a német Oettingertől az osztrák Johannes Hahn veheti át. Tekintve, hogy a következő hónapokban kell az EU-ban dönteni a következő 7 év költségvetéséről, ez a poszt igen fontosnak számít.

Az olasz biztos kaphatja az EU-ban rendkívül jelentős versenyjogot. Conte miniszterelnök már júliusban ezt kérte Leyen támogatásáért, csakhogy attól tartottak Berlinben, Párizsban és Brüsszelben, hogy a végén Salvini embere vinné el ezt az érzékeny területet. Most, hogy Salvini és a Liga már nincs benne az olasz kormányban, és egy volt szocialista miniszterelnököt küld Róma a bizottságba, már nincs akadálya, hogy az állami támogatások vizsgálata az olasz jelölthöz kerüljön.

Orbán Viktor és Paolo Gentiloni, amikor utóbbi még olasz miniszterelnök volt. Gentolini novembertől már versenyjogi biztos lehet, míg Orbán Viktor továbbra is magyar miniszterelnök maradhat. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsõdi Balázs

Brüsszeli forrásaink szerint Phil Hogan ír jelölt kaphatja a kereskedelmet, ami a Brexit és az ír határ problémája miatt rendkívül felértékelődött Írországnak.

A lett Valdis Domborvskis várhatóan továbbra is felügyelheti az eurózóna pénzügyeit. Frans Timmermans áttérhet a környezetvédelemre, míg a dán Margrethe Vestager a a fiskális politika és a digitalizáció ügyeire cserélheti eddigi versenyjogi munkáját, de mindketten maradhatnak bizottsági alelnökök.

A hatalmas pénzeket mozgató agrárügyeket a lengyel biztos kaphatja meg. A volt francia hadügyminiszter, Sylvie Goulard pedig egy eddig nem létező biztosi posztot, a védelmi - hadiipari együttműködést irányíthatja majd. Az pedig már biztos, hogy a jelenlegi spanyol külügyminiszter lesz az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.