Egyre kevesebben ajánlják fel adójuk egy százalékát

Évről évre egyre kevesebben ajánlják fel adójuk 1+1 százalékát az egyházaknak és a civil szervezeteknek, írja a Világgazdaság a NAV-ra hivatkozva. Mint írják, három év alatt majdnem négyszázezerrel csökkent az adójuk egy százalékát felajánlók száma. 2015-ben még kb. 2,2 millióan támogattak valamilyen civil szervezetet, 2018-ban már csak 1,8 millióan - közben az adóköteles magánszemélyek száma kb 5,1 millió fő.

A felajánlások száma azóta csökken, amióta a NAV előre megcsinálja az adózók bevallását, amit nekik már csak láttamozniuk kell. Ekkor rendelkezhetnének adójuk egy százalékáról, amiről egyre többen elfeledkeznek.

A technikai számos felajánlások helyzete kiegyensúlyozottabb, de a nekik felajánlott egy százalékok mennyisége is csökken - a bevallás szabályai szerint ha valaki egy adott évben rendelkezett egyházi egy százalékáról, az a következő évben is érvényes, vagyis ez esetben kisebb probléma a feledékenység. A felajánlások száma így is csökken, 2015-ben még több mint egymillióan ajánlották fel adójuk egy százalékát egyházaknak, 2018-ban már csak 990 ezren. (Via HVG)