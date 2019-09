Ezeket a meccseket kellene megnyerni, hogy ne csak a stadionunk legyen Európa-bajnoki résztvevő

Akkor most meg kell verni a horvátokat Splitben, itthon lenyomjuk Azerbajdzsánt, a végén pedig Walesben nyerünk. Ezzel kint is vagyunk az Európa-bajnokságon.

Ami a tegnapi Magyarország-Szlovákia 1-2 után kicsit reálisabb forgatókönyv, hogy jövőre a szlovák válogatott Budapesten játssza az Európa-bajnoki meccseit. Nekik ugyanis jó játékosokból álló csapatuk van. Nekünk stadionunk.

A válogatott az eddigi hazai győzelmeinek köszönhetően első helyen állt a csoportjában. A horvátok és a walesiek legyőzése bravúr volt, ezekből egy sem szokott összejönni a selejtezőkön, nemhogy kettő. Reálisan ebben a csapatban (és a védelemben) a két előző győzelem sem volt benne, a harmadik már meseszerű lett volna. Nem is sikerült.

A szlovák válogatott tagjai ezekben a klubokban játszanak:

Newcastle - Lech Poznan, Lazio, Inter, Sparta Praha - Parma, Celta Vigo, Dalian Yifang - Salt Lake, Zilina, Zenit



Egy-két poszton versenyképesek vagyunk ezzel, amihez honosítani is kellett, de mindegyiken nem. Nálunk sokkal nagyobb gondot okoz, ha kiesik vagy megsérül az alapcsapatból akár egyetlen játékos (mint most Lovrencsics, akinek a helyére beálló Bese kilógott a védelemből), esetleg nem játszik a klubjában, vagy olyan formában van, mint Kleinheisler évek óta. Az éppen most olasz szövetségi kapitányunk, Marco Rossi azt nyiltakozta, hogy 4 játékosa is cserét kért a meccsen, de csak hármat tudott lehozni.

Emellett számon kérte a bírókon, hogy az első szlovák gólt méteres les előzte meg.

Az tény, hogy a hazai pályát nem fújta be a bíró a magyar válogatottnak. De azt Rossi is elismerte, hogy a bírók mellett a védői is hibáztak a meccsen.

Hiába a lelkes kezdés, a szlovákok gólja után látszott, hogy a győzelem ebben a meccsben nem volt igazán van benne, a második szlovák gól után pedig még az egyenlítés is teljesen reménytelennek tűnt. A szlovákiai, nagyon sima 0-2-nél jobb volt a magyar csapat, de a végeredmény mégiscsak az, hogy oda-vissza elvert minket Szlovákia.

Mitől jobbak?

Több közpénzt tesznek a focijukba? Egyáltalán nem, sőt. Ezért a legjobb játékosaik nem elégszenek meg a hazai fizetésükkel, hanem külföldön akarnak játszani. Szemben a magyar játékosokkal.

Több akadémiájuk van? Nem. Mégis 2010-ben voltak kint világbajnokságon, 2016-ban Európa-bajnokságon. Most is jó esélyük van az Európai-bajnoki részvételre.

Több stadionjuk van? Nem. A nemrég elkészült pozsonyi 22 ezres, akárcsak a Fradié. 23 milliárd forintból épült. Nálunk mindjárt kész lesz a háromszor ekkora Puskás Stadion. 150 milliárdból. Itt lesz négy Európa-bajnoki meccs jövőre.

Eddig 6 meccset játszottunk velük, 2 döntetlen mellett 4 vereség. A tegnapi, egyébként pazar Szoboszlai szabadrúgással együtt összesen két gólt lőttünk nekik.

Ezt a meccset mindenképpen meg kellett volna nyerni ahhoz, hogy jó esélyeink legyenek a kijutásra egy nagyon kiegyensúlyozott csoportban.

Így áll most a csoport:

Horvátország 10 pont Szlovákia 9 pont Magyarország 9 pont Wales 6 pont (egy meccsek kevesebbet játszott) Azerbajdzsán 1 pont

Látszólag nem is reménytelen. Három meccsünk van hátra még ebből a selejtezőből, akár még oda is érhetünk. Csakhogy a három hátralévő meccs között van a legnehezebb, a horvátországi. És bár itthon megvertük őket, sőt tegnap Azerbajdzsánban is csak döntetlent játszott a világbajnoki ezüstérmes, azzal a három ponttal ne számoljunk.

Magyarország még hátralévő meccsei: Horvátország idegenben, Azerbajdzsán otthon, Wales idegenben. Megszerezthető pontok: 9. Reálisan 3-4 pont.

Horvátország hátralévő meccsei: Magyarország otthon, Wales idegenben, Szlovákia otthon. Megszerezhető pontok: 9. Reálisan: 6-9 pont.

Szlovákia hátralévő meccsei: Wales otthon, Horvátország idegenben, Azerbajdzsán otthon. Megszerezhető pontok: 9. Reálisan: 4-6 pont.

Wales hátralévő meccsei: Szlovákia idegenben, Horvátország otthon, Azerbajdzsán idegenben, Magyarország otthon. Megszerezhető pontok: 12. Reálisan: 7-12 pont.

Akár még az is előfordulhat, hogy nagy keresztbeverések lesznek, és megőrizzük az esélyünket az utolsó fordulóra, de papírforma szerint nekünk van a legkisebb sanszunk, hogy odaérjünk az első két hely valamelyikére. Ha valahogy ez mégis sikerülne, az is problémát jelent, hogy pontegyenlőség esetén az egymás elleni meccsek számítanak. Ebben Szlovákia már egészen biztosan előttünk végezne. A horvátokkal és a walesiekkel van még egy-egy meccsünk.