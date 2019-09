Johnsonnak másodjára se sikerült előrehozott választást kiíratnia

Boris Johnson ideiglenes otthona, a brit miniszterelnöki rezidencia előtt. Fotó: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Folytatódott Boris Johnson vereségsorozata, a brit alsóház az ideiglenes berekesztése előtti utolsó pillanatokban még két súlyos vereséget mért a miniszterelnökre - aki egyelőre még a kormányprogramja ismertetéséig se jutott el.

A törvényhozás elutasította a választások előrehozatalát - ehhez Johnsonnak a képviselők kétharmadának támogatására lett volna szüksége, de még egyszerű többséget se szerzett -, illetve törvényt hozott az ún. Citromsármány-művelet (a megállapodás nélküli Brexit esetére tervezett intézkedések) iratait és az azzal kapcsolatos belső - akár privát mailcímeken, telefonokon folytatott - kommunikáció, illetve a parlament ideiglenes felfüggesztésével kapcsolatos kommunikáció nyilvánosságra hozataláról.

Miután minderről szavaztak, magyar idő szerint hajnali három körül berekesztették a parlament ülésszakát. Ezt Boris Johnson még augusztusban kezdeményezte a királynőnél - akinek nincs mérlegelési joga ebben a kérdésben -, mondván, idő kell neki kormányprogramja előkészítéséhez. A célja valójában annak megakadályozása volt, hogy a képviselők belefolyhassanak a Brexit folyamatába. Johnson miniszterelnökké választásakor határozottan megfogadta, hogy ha törik, ha szakad, október 31-én kilépteti Nagy-Britanniát az EU-ból.

A képviselők azonban még a rendelkezésre álló rövid időben elfogadtak egy törvényt, amely alapján ezt hozzájárulásuk nélkül nem teheti meg. Vagyis a pillanatnyi helyzet az, hogy Johnsont törvény kötelezi arra, hogy a Brexit céldátumának elhalasztását kérje az EU-tól. A törvény szerint október 31-én csak abban az esetben léphetnek ki, ha a parlament ezt október 19-ig megszavazza. A parlament október 14-én ülhet újra össze, addig tart a ma hajnalban kezdődött berekesztés.

A parlament ülésén Johnsont határozottan emlékeztették rá, hogy amennyiben nem tartja be a törvényben előírtakat, jogi lépéseket tesznek ellene - akár még börtönbe is kerülhet. Most már az előrehozott választások kiírása se segítene rajta - mivel erről leghamarabb október 14-én szavazhatna a parlament, a választás már mindenképpen az október 31-i céldátum utánra esne.

Johnsonnak elvben október 17-ig, a legközelebb EU-csúcsig maradt ideje valamilyen megállapodás kidolgozására az EU-val a rendezett kilépésről, amit esetleg elfogadhat a parlament. Más esetben nagyon úgy tűnik, hogy újra halasztást kell kérnie, a jelen állás szerint ugyanis törvény tiltja neki, hogy október 31-én megállapodás nélkül kiléptesse az országot az EU-ból. (Via BBC)