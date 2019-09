Karácsony levelet ír Tarlósnak, hogy hogyan képzeli el a vitájukat

Peregnek tovább a fejlemények egy esetleges főpolgármesteri vitával kapcsolatban. miután Karácsony Gergely kihívta Tarlós Istvánt vitázni, a főpolgármester az ATV-nek azt mondta:

„Én csak arról értesültem tegnap, hogy általában egy ilyen vita lehetőségét vetette fel valaki, érdekes körítéssel. Már korábban is azt válaszoltam, hogy elvileg ilyet lehet mérlegelni. Most csak annyit mondtam ugye, amennyit most is tudok mondani, hogy persze, de hát a másik térfélen pattog a labda. Gondolom, hogy van valami elképzelésük, hogy ezt mégis hogy képzelik, milyen feltételekkel azon kívül, hogy ülve, állva, fekve, élve vagy halva, mert ennél többet nem hallottunk. Tehát a másik térfélen pattog a labda. Semmit nem tudunk a feltételekről”.

Karácsony erre a Facebookon írta meg, hogy akkor ezek szerint Tarlós is belement a vitába, és felvetette, hogy ez legyen szeptember 30-án az Átriumban. Majd szerdán a Mérce beszámolója szerint egy sajtótájékoztatón további részleteket is elárult. Például, hogy akkor is hajlandó a vitára, ha Tarlós hozza a "fideszes szárnysegédeit", utalva ezzel vélhetően Berki Krisztiánra, Puzsér Róbertre és Thürmer Gyulára.

Karácsony kitért azért arra is, hogy mivel reálisan vagy Tarlós vagy ő nyerheti meg a választást, fontos lenne egy vita kettejük között is. Elmondta azt is, hogy még ma levelet ír Tarlósnak, melyben részletesen leírja, hogy milyen vitára gondol, és reméli, a főpolgármester nem próbál meg majd a feltételek mögé bújni. Arról, hogy a korábbi választások előtt Tarlós István hogyan állt a vitákhoz, nemrég részletesen is írtunk.