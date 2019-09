Volner János szakított a Mi Hazánkkal

Volner János Fotó: Botos Tamás

Volner János a Facebookon közölte, hogy a Jobbik után szakít a Mi Hazánk Mozgalommal is, amibe amúgy nem is lépett be. Kilépett a parlamenti képviselői csoportból, befejezve a párt külső támogatását.

Így indokolta a döntését: „Lassan egy évtizede nincsenek kormányon a balliberálisok, Orbán Viktor viszont zsinórban a harmadik ciklusát tölti miniszterelnökként. Nem bántó szándékkal írom, de sem rám, sem az értelmiségi barátaim intellektuális támogatására nincs szükség egy kormányzati szerepre esélytelen, a társadalomra érdemi hatást nem gyakorló, pár százalékos rétegpárt fenntartásához.”

Volner azt állítja, egy értelmiségi közösséget szervez.

Ő volt az, akit a Fidesz-közeli média a bokorba is követett, később mégis az udvaribolond-médiába járt az ellenzéket szapulni.