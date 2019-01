Korábban a bokorba is követték lesifotóssal, ma már a kormánymédia kedvence Volner János

A szereplők nem változtak (Volner János, korábbi jobbikos alelnök és frakcióvezető, jelenleg a Toroczkai-féle Mi Hazánk Mozgalom politikusa) és a kormánypárti sajtó (korábban: kormánypárti sajtó), de a kapcsolatuk igen.

Volner volt az egyik ellenzéki politikus, akinek a magánéletébe durván beletúrt a kormánysajtó, egy lesifotós követte még egy bokorba is, ahová a családos a politikus nem a feleségével állt félre. A Ripost úgy csinált, mintha egy olvasó küldte volna a képeket, amit simán leközöltek. Volner ezek után elismerte, hogy egy ideje nem a feleségével él együtt.

Amíg Volner a Jobbik vezető politikusa volt, az Origo ilyen címeket adott a róla szóló cikkeinek:

Ez volt az az időszak, amikor Volner János sem volt kifejezetten jó véleménnyel a kormánypárti sajtóról:

„A közpénzen eltartott kormányzati szennymédia” (2018. január 4.)

„Ismét beindult Magyarország legnagyobb hulladékgenerátora: a kormánypárti sajtó.” (2018. február 22.)



„A főnököd két templomba járás között az ország legocsmányabb hazugságokat terjesztő médiabirodalmát működteti. Ráadásul közpénzből teszitek mindezt. Ahhoz, hogy az adófizetői milliárdokat a kormányodra jellemző "keresztényi szeretettel" bele tudjátok pumpálni például a pornográf tartalmakban tocsogó Ripostba, Nektek folyamatosan a világ leghülyébb politikai kampányaira van szükségetek. Most éppen egy 87 éves aggastyánnal vívtok milliárdokért szájkaratét. Mit lehet erre mondani? (Kovács Zoltánnak írt levél, 2017. november 23.)



A kiegyensúlyozottság hiányáról beszéltek, éppen Ti? Amikor hónapokon keresztül nincs egyetlen jobbikos meghívottja sem a köztévének? (Kovács Zoltánnak írt levél, 2017. november 23.)

„A kormányzat hazug médiamunkásai.” (2018. január 4.)

Az elmúlt hónapokban mintegy 40 különböző pert nyertünk az Orbán Viktor által az adófizetők pénzéből finanszírozott kormánypárti hazugsággyárak ellen. A hazudozók igyekeztek a családi életünktől a Jobbikig mindent bemocskolni, ami velünk kapcsolatos. (2017. április. 20.)



„Az elmúlt hónapokban 80 pert veszítettek a kormányzati hazugsággyárak a Jobbikkal szemben, amely jól mutatja működésük lényegét: bármilyen hazugságot és undorító lejárató kampány bevetnek Orbán Viktor hatalmon maradásáért.” (2018. január 4.)

„A kormánypárti média az esetemben hazugságok tömkelegét folyamatosan hozva le - minden egyes kormánypárti médium beállt ebbe a sorba -, öt alkalommal szerepeltem az ország második legnagyobb kereskedelmi csatornáján, Orbán Viktor kormánybiztosának a tulajdonában van ez a csatorna, majd pedig egy párkapcsolati tanácsadó úgy elemezte ki a magánéletemet, hogy arról egyébként fogalma sincs, hiszen még nem is láttuk egymást. (Parlamenti felszólalás, 2016. szeptember 26.)



Aztán varázsütésre minden rendeződött, bár lehet, hogy az Origó olvasói hirtelen nem értették, hogyan lett a korábban gyanús pénzügyekkel megvádolt, diplomáját gyanús körülmények között megszerző, hűtlen, kutyát sem érdeklő jobbikosból előbb a pártvezetéssel szembeforduló jó jobbikos, majd a Jobbikkal szakító derék politikus, aki újra és újra borít a volt pártjáról.

Volner, aki korábban azon gúnyolódott, hogy a Fidesz egy 87 éves aggastyánnal vív milliárdokért szájkaratét, hirtelen felfedezte a Jobbikban Soros embereit. És az általa szennynek és hulladéknak minősített kormánypárti média helyett elkezdett balliberális médiahengerről beszélni, ami a Mi Hazánk Mozgalom kivételével maga alá gyűrte a teljes parlamenti ellenzéket. Mindezt abból vezette le, hogy amikor a CEU bejelentette a Bécsbe költözését, akkor az Index számos cikkben ezzel foglalkozott, és „egy követ fúj Gyurcsány DK-jától és a Jobbikig mindenki (a jobbikos Alfahíren is a CEU-ról szólt a vezércikk) és aki ezt a véleményt nem osztja, az hamar meg is kapja tőlük a fideszbérenc pecsétet. Mert ebben a végtelenül egyszerű világképben vagy fideszes leszel, vagy CEU-párti. Mi viszont maradunk nemzetiek és ellenzékiek.”

Hirtelen olyan stúdióajtók nyíltak meg Volner előtt, amik korábban nem (ő maga panaszkodott arról még jobbikosként, hogy hónapokon keresztül nem volt egyetlen jobbikos meghívottja sem a köztévének), és kapott szót a köztévében, az Echo TV-ben és a visszafideszesített Hír TV-ben, ahol a Jobbik ekézése mellett például bocsánatot kért az emberektől a tüntetők viselkedése miatt, és jelezte, hogy akár a Betyársereget is riadóztatja a tüntetőkkel szemben. (Volner volt pártja, a Jobbik közben bojkottot hirdetett a közmédival szemben, mert nem akarnak asszisztálni ahhoz „a hazug, gusztustalan” dologhoz, amit ma közszolgálati médiának hívnak. Élő adásban kiosztották az Echo TV-t, és fergeteges komédiában hazugozták a Hír TV-t, azokkal az érvekkel, amiket korábban Volner is magának vallott.)

Nemcsak Volnert kezdte el tenyerén hordozni a kormánypárti sajtó, rendszeresen idézve minden Jobbik- és ellenzékellenes megszólalását, hanem új pártját, a Toroczkai László-féle Mi Hazánk Mozgalmat is. Számos vitában elhangzott már, amikor fideszes politikusok azt kérték számon a Jobbikon, hogy bezzeg régen még egy tisztességes radikális szélsőjobbos párt voltak („Önök a Jobbikból, egy nemzeti radikális pártból egy csicskapártot csináltak” - mondta Orbán Viktor.) Hogy ne szomorkodjon sokáig a Fidesz, az igénynek pompásan eleget tesz a Mi Hazánk, újra van párt, ami cigánybűnözést emleget („Ráadásul ez a típusú bűncselekmény egyre jelentősebb probléma, főleg a cigányság által lakott településrészeken ”. Dúró Dóra) és szapulja az ellenzéket, kivonva magát minden közös kormányellenes fellépésből. Nemcsak Volner, de a párt többi tagját (Toroczkai Lszló, Dúró Dóra, Apáti István) is hívják kormánypárti stúdiókba, számolnak be a megszólalásaikról a hírműsorokban.

Volner Jánost még január 4-én kerestük meg, hogy megkérdezzük arról az új helyzetről, ami a bokroktól indult, és jutott el odáig, hogy rendszeres szereplője lett a kormánypárti sajtó műsorainak. Írásban kérte a kérdéseinket, de a válaszok többszöri érdeklődésünkre sem jöttek. Vasárnap este végül megérkeztek, amiben elkente a korábbi véleményét a kormánypárti sajtóról, szerinte teljesen természetes, hogy bemegy azokra a helyekre, ahol magánéletét boncolgatták és szerinte 444=origo.

Mi változott az elmúlt hónapokban? Javult a kormánypárti sajtó minősége? Vagy egyszerűen most meghívják oda, ahová korábban jobbikosként nem invitálták, hogy a Jobbikról és az ellenzékről elmondhassa a véleményét?

Volner János: Sajnos továbbra sincs normális politikai újságírás sem a kormánypárti, sem az ellenzéki oldalon. Propagandagyárak vannak, amelyek a média irányítóinak érdekeit képviselik. A politikával foglalkozó médiumok hajtóereje Magyarországon nem a piaci alapon megszerezhető profit, hanem az adott médiummal elérhető politikai befolyás. A 444.hu mögött is azért állnak "érdekes", a kormányoldal által támadott külföldi befektetők, mert politikai befolyást akartak szerezni és természetesen a kormányoldali médiabefektetéseknél is ugyanez a helyzet. A politikai újságírók közös jellemzője, hogy mindig a másik oldal médiabefektetőjéről és annak politikai motivációiról szeretnek beszélni, miközben a saját, nem létező függetlenségüket hangsúlyozzák. Ez az a közeg, ahol politikusként működnünk kell és mivel közpénzből élünk, kötelességünk, hogy a sajtó rendelkezésére álljunk.

Azon pedig őszintén csodálkozom, hogy ennyire nincs képben: a kormánypárti sajtó rendszeresen keresett akkor is, amikor még a Jobbikban politizáltam, ám központi döntés volt arról, hogy nem, vagy csak kivételes alkalmakkor adhat nekik valaki interjút, fogadhat el tévémeghívást. Én szívesen eleget tettem volna a hasonló felkéréseknek, elég sokszor álltam már a sarat kellemetlen helyzetekben. Ha kételkedik abban, keresi-e riportalanyként az Echo TV mondjuk Sneider Tamást, kérdezze meg őket, biztos lehet abban, hogy igen.

Gondolkodott-e azon, hogy elfogadja-e a kormánypárti sajtó meghívását? Amikor elfogadta, szóba hozta-e a kormánypárti sajtóról korábban hangoztatott véleményét?

VJ: Igen, több csatornán is szóvá tettem az elfogult tájékoztatást. Alapvetően azon a véleményen voltam és vagyok, hogy egy politikus ne hirdessen médiabojkottot. Amint látja, Önöknek is nyilatkozom, pedig tisztában vagyok azzal, hogy nem a momentumos Donáth Annával készült, udvarias alákérdezésekkel teli PR-interjú fog a nekem feltett kérdésekkel megismétlődni.

Indított-e pereket korábban ezekkel a szerkesztőségekkel szemben? Hogyan végződtek ezek?

VJ: A Jobbiknál Sneider Tamás felesége (a jogi osztályvezető) döntött ezekben a kérdésekben. Ő úgy látta, mivel kiemelt közszereplő vagyok, ezért többet kell tűrnöm, így nem támogatta a perek megindítását. A Jobbiknál ő jogosult ebben dönteni.

Hogy érzi, Ön használja-e ezeket a műsorokat, hogy megossza a nézeteit a Jobbikról, és népszerűsítse a Mi Hazánk Mozgalmat, vagy az Ön által korábban kritizált kormánypárti sajtó használja az Ön szerepléseit az ellenzék lejáratására?

VJ: A tavaszi, Iránytű Intézet által végzett közvélemény-kutatás szerint Vona Gábort is megelőzve én voltam a Jobbik legnépszerűbb politikusa, nem alaptalan tehát azt feltételeznem, hogy a médiaszerepléseim segítik a Mi Hazánk Mozgalom megerősödését: legutóbb már 3 százalékra mérték a biztos pártválasztók között, ami szép eredmény egy mindössze 4 hónapos párttól. Fontos azt is látni, hogy a baloldali pártokkal történő összefogás és a Jobbik eredeti értékrendjének elárulása miatt sok a csalódott exjobbikos szavazó, őket sikeresen meg tudtunk szólítani az elmúlt hónapokban.

A baloldali és liberális pártokat pedig nem a Jobbikból történő távozásom óta kritizálom, hiszen mindig is ezt tettem. 2010-ben az LMP és a Jobbik is azt ígérte, hogy lehet más a politika, hogy sem Gyurcsányból, sem Orbánból nem kérnek. Mára ezt az ígéretet megszegték és összebútoroztak a 2010 előtt katasztrofálisan kormányzó Gyurcsányékkal és a szocikkal. Tényleg csodálkozik, hogy nekem ez nem tetszik? Azon a jövőképen dolgoztam az elmúlt években, aminek sem Orbán, sem Gyurcsány nem része. A nézeteim nem változtak, de attól a párttól megváltam, amely ezt a küldetést elárulta.

Van-e olyan műsor, ahová nem menne el, ha hívnák?

VJ: A nem politikai tartalmú műsorok óriási többsége például ilyen.

Mi a véleménye most a kormánypárti sajtó működéséről?

VJ: A közmédiát a rendszerváltás óta minden kormány a hatalom megszerzésével járó, a politikában versenyelőnyt biztosító zsákmánynak tekintette. A szocik kormányzása idején Bánó Andrásék hírhamisításától volt hangos az ellenzéki sajtó, most pedig Papp Dánielétől. Akkor Kéri László és Farkasházy Tivadar járt a köztévébe rettegni, most Lomnici Zoltán és Deák Dániel teszi ugyanezt. Egyiket sem tartom jobbnak a másiknál. A magántulajdonban álló médiánál is ugyanez a helyzet. Az Origo címlapon levő tíz-egynéhány migránsos híre ugyanolyan túllövés, mint a 444-en és az Indexen levő, hasonló számú CEU-s hír. A kormányoldal Junckert és Sorost ekézi folyamatosan, önök pedig boldogtalanok lennének, ha nem jelenne meg legalább napi egy Z-kategóriás, címoldalas hír Trumpról, vagy ne kapna lelkes ingyenreklámot az O1G. Akit még nem szívott be az oda-vissza gyűlölködés és megőrizte gondolkodásának függetlenségét, az viszolyogva nézi az egészet.