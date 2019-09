Juncker: Orbán nem európai vezető

"Orbán ezt akarta, de nem győzött le" - jelentette ki az Euronewsnak adott búcsúinterjújában Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság leköszönő elnöke. Interjújában arról beszélt, hogy nem tartja európai vezetőnek a magyar miniszterelnököt. "Ő magyar!" - felelte erre a kérdésre, majd kifejtette, hogy Orbán "első számú gondja az országa, nem pedig Európa. És ez hatalmas hiba. Ha csak a saját országunk érdekel bennünket, ahol feltüzeljük az érzelmeket anélkül, hogy figyelnénk a tágabb európai összefüggésekre, akkor nem vagyunk európai vezetők, vak nemzeti vezetők vagyunk" - mondta.

Juncker arról is vallott, hogy a nyolcvanas évek végén még felnézett Orbánra, mert szembeszállt a szovjet megszállással. "Egy hős volt Magyarországon, mindig nagyon tiszteltem őt" - mondta, majd azzal folytatta, hogy Orbán letért az útról, "kevésbé európaivá vált, és agresszív lett a bizottság irányában", pedig magánbeszélgetésekben Orbán is elismeri, hogy a bizottság sokat tett Magyarországért. Azt is mondta, hogy a személyes kapcsolatuk ennek ellenére továbbra is jó, "emiatt időről időre viccelődni is tudunk".

Az Euronews a volt igazságügyi miniszter, Trócsányi László biztosi jelöléséről is megkérdezte Junckert, aki azzal hárította el a választ, hogy Trócsányit nem ő jelölte, éd hogy a kérdésben majd az Európai Parlamentnek kell döntenie. (Via Euronews)