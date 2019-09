Nyomoz a rendőrség az ellenzéki jelöltekről álhíreket terjesztő közvélemény-kutató ügyében

Van egy cég, amelyik választások előtt a Fidesz kampányüzeneteivel hívogatja a szavazókat. A közvélemény-kutatásnak álcázott telefonhívásokban a „kérdezőbiztos” erősen sugalmazó kérdéseket tesz föl, ezekben a kormánypárti jelöltek többnyire úgy jelennek meg, mint akik Orbán Viktor segítségével megoldják a helyi problémákat, és távol tartják a bevándorlókat, míg az ellenzékiek Soros György vagy éppen Gyurcsány Ferenc embereiként tűnnek fel, de néha kitalált bűncselekményekre is rákérdeznek.

Augusztus végén írtunk először részletesen az Amygdaláról, illetve a mögötte álló Szinapszis Kft-ről. Azóta új, félrevezető néven, Magyar Társadalomkutató Intézetként mutatkoznak be és teszik fel ugyanazokat a kérdéseket.

Az ellenzéki pártok közös pécsi jelöltjéről például ezt kérdezték:

„Akkor is szavazna-e Péterffy Attilára, ha kiderülne, hogy családon belüli erőszakot követett el?”

Péterffy Attila, a Főtáv Zrt. műszaki, fejlesztési és karbantartási igazgatója beszédet mond a munka törvénykönyvének módosítása ellen tartott demonstráción a Széchenyi téren 2019. január 4-én. Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Péterffy augusztus közepén bejelentette, hogy felhívást tesz közzé és 100 ezer forintot ajánl fel annak, aki „ezeket az álkérdéseket rögzíti és elküldi nekem. Szeretném ugyanis ezt felhasználni bizonyítékként.” A polgármester-jelölt a Népszavának azt mondta, számított arra, hogy a Fidesz bevet kreatív eszközöket is a lejáratására, „de hogy ennyire lemennek kutyába, azon megdöbbentem”. Az Index azt írja:

az ügyben a Pécsi Rendőrkapitányság rágalmazás miatt nyomoz szeptember eleje óta.

A lapnak nyilatkozó szakemberek nem emlékeznek hasonló esetre a magyar piac- vagy közvélemény-kutatások történetében, külföldön azonban nem számít újdonságnak a közvélemény-kutatásnak álcázott propaganda. Már Nixon elnöksége idején is voltak úgynevezett push pollok, nemrég pedig Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető számolt be róla, hogy ilyen módszerrel terjesztettek róluk álhíreket az önkormányzati választások előtt.

Kósa Lajos fideszes kampányfőnök és a kormány az RTL Klub kérdésére tagadta, hogy ők rendelték meg a kampányt, amely amúgy nyilvánvalóan csak az ő érdekeiket szolgálja, és jó sok pénzbe kerülhet.