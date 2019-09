Egy francia bíróság szerint a klímakatasztrófa elég indok rá, hogy tiltakozók eltávolíthassák Macron portréját

A klímakatasztrófa miatt tiltakozók a bírósági tárgyalás napján is leszedték Macron egyik portréját. Fotó: Samuel Boivin/NurPhoto

Egy lyoni bíró döntése értelmében a klímakatasztrófa elégséges indok rá, hogy az amiatt tiltakozók akár az államfő a közintézményekben kötelezően kihelyezett arcképének eltávolításával tiltakozzanak.

Fanny Delahalle és Pierre Goinciv idén februárban egy húszfős tiltakozó csoport részeként hatolt be Lyon egyik kerületi tanácsának épületébe, és vette le Emmanuel Macron elnök portréját a falról. Az ügyészség ezért 500 euróra büntette volna őket, mert szerintük ez "lopás, aminek semmi köze a klímaváltozás elleni harchoz".

Az ügyben eljáró bíró szerint is "nagyon nagy jelképes értékű tárgyat" loptak el a tüntetők, de szerinte a klímakatasztrófa még ennél is súlyosabb. "A klímaváltozás egy olyan konstans, amely természeti katasztrófákat okozva nagy hatással van az emberiség jövőjére, és amely ellen a szegényebb országok nem is tudják megvédeni magukat" - mondta.

Összességében arra jutott, hogy a tiltakozók betörése a tanácsházára legfeljebb kisebb közfelháborodást okozott csak, a kép levétele pedig "legitim felhívás volt az elnöknek". Az ügyészség jelezte, hogy fellebbezik az ítélet ellen. (Via The Guardian)