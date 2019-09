Szagtalan füvet dob piacra egy kanadai startup

Washingtoni orvosi marihuána-telep (AFP PHOTO / Brendan Smialowski) Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI

Az ontariói Cannabco gyógyszergyártó múlt héten bejelentette, hogy hamarosan olyan marihuánát dobnak piacra, amely állagában, megjelenésében, hatásában pont olyan lesz, mint a fogyasztók által ismert fű, viszont alig lesz szaga.



Kanadában nemsokára egy éve lesz, hogy legalizálták a marihuánát.

A „Purecann néven forgalomba kerülő cuccról a cég azt ígéri, hogy nem csak a nadrágzsebben, retikülben, hátizsákban nem lesz felismerhető illata, de meggyújtva sem eregeti majd a jól ismert aromát - legalábbis nem olyan intenzíven, mint a minőségi anyagok esetében az ismert.

Mert a fogyasztók ugyan szeretik a fű szagát, azért az tud kellemetlen helyzeteket teremteni, különösen zárt térben történő fogyasztáskor, vagy akár közlekedés közben.

A céget vezető Mark Pellicane annyira lelkes, hogy már a termék bejelentéséről szóló közleményben arról, hogy amikor először összejött az egyelőre homályban maradó fejlesztőcéggel, azonnal dollárjeleket látott a szeme előtt, bár az is lehet, hogy már az első tesztek mellékhatása volt.

Az eljárásról keveset tudni, de már így is felvet kérdéseket, így például a Vice által megszólaltatott, az orvosi marihuánafelhasználás szabályzásában avatott, Massachusetts-i Peter Grinspoon fel is vetette, hogy megoldhatatlannak tűnik úgy kimosni, vagy eltávolítani a jellegzetes szagot előidéző terpéneket a növényből, hogy az érdemben ne változtassa meg annak ízét például.

A pontos technológia azért is lehet téma később is az ügyben, mivel egyes kutatások szerint a terpének kihatással lehetnek a szer egészségügyi hatásaira is. (Vice)