Egy videófelvétel is előkerült a feketére festett Trudeau-ról

Rövid időn belül két fénykép és egy videó is előkerült arról, ahogy Kanada miniszterelnöke, Justin Trudeau még fiatalabb korában feketének maszkírozta magát különféle rendezvényeken, írja a BBC.

Trudeau szerdán, amikor még csak a fotók voltak ismertek, már elnézést kért, rasszistának nevezve a hasonló cselekedeteket. Az egyik fotó idején még diák, a másik elkészültekor viszont már tanár volt, a képek a kilencvenes években készültek.

Más politikus esetén nem is feltétlen keltettek volna ekkora hullámokat, de a progresszív-liberális Trudeau eddig is mindenféle rasszizmus és megkülönböztetés ellen szónokolt, Kanadában pedig októberben választások jönnek, így a felvételek számára nagyon kellemetlen időpontban kerültek nyilvánosságra. Arról, hogy egy ciklus után mivé lett Trudeau liberális kormányzása, nemrég részletesen is írtunk.

A videót a kanadai Global News publikálta, a feketére festett arcú Trudeau pedig többek között grimaszol a felvételen. Feltételezések szerint a kora 20-as éveiben lehetett ekkor.

Az úgynevezett blackface-festés, azaz a fehérek, akik magukat feketére festették, ekkoriban még bevettebb dolognak számított a bulikban, a szórakoztatóipar is élt vele, igaz, már ekkor is sokan rasszista gesztusnak tartották, hiszen nem egyszerűen a fekete bőrszínt utánozták ilyenkor a viselői, hanem jellemzően bizonyos feketékkel társított sztereotípiákat is.