Netanjahu összefogna a legnagyobb ellenfelével, hogy kormányon maradhasson

Miután az izraeli választáson patthelyzet alakult ki, Benjamin Netanjahu miniszterelnök koalíciós partnernek kérte fel legnagyobb riválisát, Benny Gantzot, a Kék-Fehér párt vezetőjét. Utóbbi egyelőre nem reagált a meglepő felkérésre, de Gantz várhatóan még csütörtökön meg fog szólalni.

Netanjahu 2009 márciusa óta miniszterelnöke az országnak, és az áprilisi választás eredményei után azért döntött inkább újra az előrehozott választások mellett, mert azt remélte, hogy stabil többséget szerezhet a kormányának. A koalíciós felkérés jól mutatja, mennyire nem sikerült ezt elérni.

„A kampányban egy jobboldali kormány felállásáért küzdöttem, de legnagyobb sajnálatomra az eredmények azt mutatják, hogy ez lehetetlen” - idézi Netanjahut a The Guardian.

„Benny, széleskörű egységkormányra van szükség, még ma. A nemzet azt várja tőlünk, mindkettőnktől, hogy bizonyítsuk a felelősségérzetünket, és működjünk együtt.” A Haaretz grafikonja alapján a szavazatok 97 százalékos feldolgozottsága mellett a Kék-Fehér pártnak 33, Netanjahunak pedig a koalíciós partnereivel együtt 55 helye van a törvényhozásban, pedig 61-re lenne szüksége.

Szerdán Gantz is egységkormányról beszélt, ugyanakkor a miniszterelnökkel kapcsolatos korrupciós vádak miatt kizárta, hogy összefogna a Likuddal. Netanjahu nem csak a hatalomért, de a szabadságáért is küzd, hiszen két héten belül három ügyében is meghallgatások kezdődnek. Bár tagadja a bűnösségét, akkor lenne nagyobb esélye elkerülni a vádemelést, ha sikerülne kormányt alakítania.