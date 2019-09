Az autóipar is összeomlástól tart, ha Nagy-Britannia egyezség nélkül lép ki az EU-ból

Közös közleményben jelezte aggályait 23 európai autógyártószövetség. Ritka az ilyen közös fellépés, most Nagy-Britannia egyre fenyegetőbb megállapodás nélküli kilépése késztette erre az egymással amúgy komoly versenyben levő autógyártókat a BMW-től a Peugeot-n át a Nissanig.

"A Brexit nem csupán brit probléma, mi mind nagyon aggódunk az európai autóiparban" - idézte a közlemény Christian Peugeot-t, a francia autóipari szövetség, a CCFA elnökét.

Az autóiparban azért okozhat különösen nagy fennakadást Nagy-Britannia egyezmény kívüli kilépése, mert az elmúlt évtizedekben a közös piacot kihasználva a gyártók szétdobták Európa-szerte a gyártási folyamatokat. Vagyis egy autót már nem egy gyárban, hanem gyárak sorában raknak össze. A láncnak fontos elemei a nagy-britanniai üzemek, amelyek azonban az ország kilépésével a vámövezeten kívülre kerülhetnek. Ez egyrészt a vámok miatt drágíthatja, a vámellenőrzések miatt pedig lassíthatja a termelést.

"Nagy-Britannia kilépése az EU-ból szeizmikus változásokat okozhat a kereskedelmi lehetőségekben. Több milliárd eurónyi vám terhelődhet a fogyasztókra a csatorna mindkét oldalán" - írták az autógyártók közös közleményükben, hangsúlyozva, hogy a brit és az európai autóipar is a súrlódásmentes kereskedelemben érdekelt, amit nem lassít a vámkezelés bürokráciája. (Via The Guardian)