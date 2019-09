Durván szennyezik a levegőt a Dunán közlekedő személyszállító hajók

Hatalmas légszennyezést mutattak ki a mérések a pesti Duna-part mentén - erről számolt be három civil szervezet. A Levegő Munkacsoport, az aHang és az Újlipótváros Szuperblokk méréseket végzett, melyek eredményeit ma a pesti rakparton tartott sajtótájékoztatójukon mutatták be. Nemrég kampány is indult a hajók légszennyezésének megszüntetése érdekében.

Az aHang aktivistái és a XIII. kerületi civilek légszennyezésmérést végeztek a Greenpeace iránymutatásával és eszközeivel 2019. augusztus 2. és szeptember 4. között a Pesti alsó rakpart mentén. Összesen 16 alkalommal volt mérés, jellemzően 3 órán át keresztül. Az eredményeket kiértékelő Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője elmondta: „A mérések azt mutatták, hogy a Duna-parton jelentős a légszennyezettség, gyakran meghaladja az órás határértéket a nitrogén-dioxid-koncentráció, és számos alkalommal lényegesen magasabb voltak, mint amit ugyanabban az időszakban a környező, forgalmas közúti csomópontoknál lévő hivatalos mérőállomások mutattak. A közlekedéstől viszonylag távolabbi hivatalos mérőállomások által mért adatokat pedig sok esetben 10-20-szorosan, néhány alkalommal pedig több mint százszorosan haladták meg.”

Hajdu Gergő, az aHang munkatársa, Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője, Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke és Marinov Péter, az Újlipótváros Szuperblokk Csoport ügyvivője Fotó: botost/444.hu

„Az eredmények azt mutatják, hogy nagyon is megalapozottak voltak a helyi lakosok, és Duna-part mellett sétálni, pihenni vágyók panaszai.

A hajók bűze szélcsendes időben a rakparttól akár 250-300 méterre, az Újlipótváros belső utcáiban is erőteljesen érzékelhető: a kipufogógáz gyakran megüli a városnegyedet, lehetetlenné téve nemcsak a rakparti sétát és a huzamosabb utcai tartózkodást, de a lakások szellőztetését is.

„Azért is érthetetlen az intézkedések halogatása, mert az egészségkárosodásokból eredő kár sokkal nagyobb lesz, mint amennyibe a szennyezés megszüntetése kerülne” – állapította meg Marinov Péter, a helyi lakosokat képviselő civil szervezet, az Újlipótvárosi Szuperblokk ügyvivője.

Személyszállító hajók a Dunán, a Belgrád rakpartnál Fotó: botost/444.hu

„Miután számos panaszt kaptunk az érintett lakóktól és az itt kikapcsolódni vágyóktól, a Levegő Munkacsoport már három évvel ezelőtt konkrét javaslatokat juttatott el az illetékes minisztériumhoz. Szorgalmaztuk, hogy támogassák a hajók elavult motorjainak lecserélését, kipufogószűrők felszerelését, továbbá oldják meg a szállodahajók áramellátását a partról, hogy ne kelljen dízelgenerátorokat működtetniük. Érdemi intézkedés sajnos azóta sem történt” – jelentette ki Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke.

Hajdu Gergő, az aHang kampányfelelőse arra hívta fel a figyelmet, hogy már több mint 2500-an írták alá a hajók szennyezésének csökkentését sürgető petíciót, és várják a további aláírásokat.

A mérések eredményeiről részletesen itt olvashat.

A sajtótájékoztató végeztével a civil szervezetek képviselői átadták a mérések eredményeit és a vonatkozó javaslatcsomagjukat a környezetügyért felelős államtitkárságnak.