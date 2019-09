Elszabadult a pokol a szicíliai városban, ahol egy euróért hirdetik a házakat

Az év elején egy Sambuca nevű, 5800 lakosú szicíliai kisváros árulni kezdett néhány tucat önkormányzati lakást, darabját egy euróért. Cserébe a vásárlóknak vállalniuk kell, hogy 15 ezer eurót költenek a lakások felújításra, illetve várnak tőlük egy ötezer eurós letétet is.

A The Local olaszországi kiadása most arról ír, hogy ezek a költségek távolról sem riasztják el az érdeklődőket. Giuseppe Cacioppo alpolgármester azt mondta, mióta a nemzetközi média is beszámolt az akcióról, nem tud aludni, és „próbál nem megőrülni” az e-mailek és telefonhívások tízezreitől.

Fotó: Pixabay

Más országok mellett rengetegen jelentkeznek az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából, de nemcsak turistákról és hétvégi házakra vadászó átlagemberekről van szó, hanem befektetőkről is. Egy amerikai jogászcsapat például azért kért találkozót a városvezetéstől, mert be akarnak szállni a helyi ingatlanbizniszbe, de egy New York-i üzletember is azzal hívta fel az alpolgármestert, hogy még aznap odarepül Szicíliába.

Jelentkezett egy gazdag dubaji nő is, aki nem árulta el a nevét, vagy hogy kinek dolgozik, de az összes eladó házat megvenné. Cacioppo azt mondta, örül az érdeklődésnek, de sajnos nem fog tudni mindenkinek a kedvére tenni.

Nem a sambucai az első önkormányzat, amely ilyen módon próbál életet lehelni egy elnéptelenedő településbe. A szintén olaszországi Bormida polgármestere már könyörgött, hogy ne hívogassák annyian, miután kétezer eurót ajánlott az odaköltözőknek. 17 ezer megkeresés után inkább levette a hirdetést a Facebookról, és azt írta: „csak egy ötlet volt!”

Néhány éve a szicíliai Gangiban is egy euróért kínálták a házakat, de cserébe ott is felújítást vártak.