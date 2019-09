Miért használ kettős mércét az ügyészség a választási jogsértéseknél? - kérdezte Poltot Kocsis-Cake Olivio

Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd parlamenti képviselője írásbeli kérdést tett fel Polt Péter legfőbb ügyésznek arról, miért alkalmaz az ügyészség kettős mércét a választási bűncselekmények feltárásánál. A képviselő példaként említi. hogy míg Pikó András, VIII. kerületi összenlenzéki jelölt kampányközpontjában a Magyar Nemzet cikkében megfogalmazott gyanúsítás miatt rögtön házkutatást tartottak, a kamupártok ügyében végül senkit nem vontak felelősségre, és a támogatási pénzek is eltűntek.

Polt Péter szerdán közzétett írásbeli válaszában az eredeti kérdésre nem válaszolt, csak leírta, mi történt a képviselő által említett ügyekben. Polt szerint a Pikóék elleni nyomozás még felderítési szakaszban van, és nem hallgattak ki senkit, az pedig, hogy a Fővárosi Választási Bizottság kimondta, hogy a helyi választási bizottság két fotó alapján nem állapíthatott volna meg jogsértést (ami alapján elindult a nyomozás), irreleváns a nyomozás szempontjából.

Lévaiék ügyében pedig ugyan két embert is kihallgattak, végül azért nem vontak felelősségre senkit, mert nem lehetett bebizonyítani, hogy bármelyiküknek is tudomása lett volna arról, hogy hamisak az ajánlóívek. Ezen kívül Polt szerint a kamupártok ellen jelenleg is több nyomozás folyik. (hvg.hu)