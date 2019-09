Olyan kevés játékperccel még senki nem nyert Puskás-díjat, mint Zsóri

Nem volt még arra példa, hogy valaki egyetlen egy felnőtt bajnoki góllal azonnal megnyerje a Puskás-díjat. Zsóri Dánielnek ez most sikerült.

Sőt, Zsóri úgy nyerte meg a FIFA idei gólszépségversenyét, hogy a gólja előtt mindössze 12 percet játszott felnőtt bajnokin. A játékos 18 évesen, a Fradi ellen mutatkozott be az NBI-ben február 16-án. A 81. percben állította be Herczeg András, 12 perccel később ollózta a gólt, amit a legszebbnek választottak hétfőn.



Zsóri a Fradi elleni meccs előtt egy Magyar-kupa meccsen már játszott a felnőttek között. Nagy kockázat nem volt a beállításában, a Debrecen a megye 1-es Teskánddal játszott, Zsóri csereként 22 percet kapott.

A Fradi elleni győztes gólja után Zsóri neve itthon ismertté vált, de nem lett hirtelen a magyar foci csodagyereke. Az rendben van, hogy nem ollóz 12 percenként gólt 15 méterről, de február óta egyetlen egy bajnokit sem játszott végig. 18 évesen ez azért nem lehetetlen, nem kell Messinek lenni hozzá, Szoboszlai Dominiknak is rendre sikerül, ráadásul nem az NBI-ben, hanem a Salzburgban.

Zsórit viszont vagy le vagy csak be cserélték az NBI-ben. 90 percnyi lehetőséget csak egy Magyar Kupa-meccsen kapott, még a Fradi meccs utáni lendületben, az Ajka ellen, ott nem szerzett gólt. A következő körben, a Mezőkövesd ellen - már csak csereként - betalált. Felnőtt karrierjébe egyelőre ezt az egy kupagólt lehet odatenni az egy darab NBI-es gólja mellé.



Mindez persze bőven elég ahhoz, hogy Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője már annyira belelkesedjen, hogy szerinte „bár úgy tűnik, a semmiből jött a fiatal Zsóri Dániel csodagólja és az érte nyert Puskás-díj, valójában az egész magyar futball, sőt miután határon túl született magyar fiatalról van szó, az egész magyar nemzet erőfeszítése benne van”.



És aztán részletesen fel is sorolja, ki mindenki tett hozzá a magáért a díjhoz:



„"aztán ott van Zsóri gólja mögött a magyar bajnokság, mégiscsak egy NB I-es rangadón született a találat. A fiatalokat előszeretettel a csapatba állító Herczeg András, az egyik legsikeresebb aktív magyar edző személye révén ott vannak mögötte az edzők, a szakma képviselői. Akárhogyan is, de az egyik legszebb új stadionban született a gól, amelyet a fiatal nemzeti televíziós sportcsatorna, az M4 Sport rögzített és közvetített, s amelyért idejében megkezdte a lobbizást a szövetség."

A Debreceni stadionban egyébként harmadház látta Zsóri gólját, hiába volt a Fradi az ellenfél.

De Szöllősi már ennél is tovább ment. Mai cikkében azt írja:

„Zsóri Dániel sikere, világraszóló Puskás-díja óhatatlanul jelkép. Jelképe a magyar futball megújulásának, a múltat, Puskásék dicsőségét a mai fiatalokhoz kapcsoló sikereknek, jelképe a tizennyolc éves Puskásra és Zsórira egyaránt jellemző világmegváltó ambícióknak és egészséges önbizalomnak”.



Nem lenne kifejezetten elegáns a 18 éves Puskás és a 18 éves Zsóri statisztikáját összevetni. Maradjunk annyiban, hogy Zsórié egyelőre így néz ki:

15 NBI-es meccs, 1 gól.

7 Magyar-kupa meccs: 1 gól

3 Európa-liga selejtező: 0 gól.

Puskásé meg nem így nézett ki.

Zsórit augusztus végén - még a Puskás-díj odaítélése előtt - megvette a Debrecentől a Fehérvár. Hiába mondta azt Kovács Zoltán sportigazgató, hogy Zsóri „hosszú távon nagy erőssége lehet csapatunknak, de abban is biztos vagyok, hogy már most is segítségünkre lesz”, Fehérváron egyelőre a kispadra sem fért oda. Ez persze akár változhat, ha végigcsinál a fehérváriakkal egy közös felkészülést.

A Puskás-díj nem életműdíj, nem gólkirályi cím, egyetlen mozdulattal is meg lehet nyerni. Zsórinak ez 18 évesen (a legfiatalabb díjazottként) sikerült.

Zsóri esetében a Szöllősi által emlegetett nagy magyar focisikerre leginkább 5, de inkább tíz év múlva lenne érdemes visszatérni. Ezt nagyjából Zsóri is tudja, legalábbis a nyilatkozatai alapján. Aztán majd eldől, hogy komolyan is gondolja-e vagy fejben már most visszavonul. Ami nagyobb kérdés, hogy a jelenlegi magyar fociközeg fel tudja-e építeni őt, vagy Zsóri lesz korunk Koplárovics Bélája.

Zsóri Dániel a köszönőbeszédét mondja Fotó: Marco Bertorello/AFP

Az első Puskás-díjas, Ronaldo egy 2009. április 15-én a Bajnokok Ligájában a Portónak lőtt bombagóllal nyert. 24 éves volt ekkor. Eddigre 82 bajnoki gólt szerzett, a BL-ben az volt a 13. gólja (még egyet lőtt a selejtezőkben), a klub-világbajnokságban is lőtt egyet. A válogatottban már 22 gólnál járt. (A hazai kupákban is betalált ekkora már több, mint 20-szor).



A török Hamit Altintop a 2010 szeptemberében Európa-bajnoki selejtezőn a kazahoknak lőtt góljával nyert. 27 éves volt ekkor, nem volt igazi gólvágó, de védekező középpályásként nem is ez volt a gólja. A válogatottban ez volt a 4. gólja, a Bundesligában ekkor 11-nél járt összesen, az UEFA-kupában is a BL-ben is betalált egyszer. Amikor a Puskás-díjas gólját szerezte, éppen tartósan padozott a Bayernben.

Neymar 19 évesen nyerte meg a Puskás-díjat, a 33. bajnoki góljával, amit egy 5-4-re elveszített meccsen rúgott a Santosban 2011. július 27-én. (A Libertadores-kupában is szerzett ekkora már 6-ot, a válogatottban már 5-nél járt).

A szlovák Miroslav Stoch 22 évesen lőtte a Puskás-díjas gólját, a török Fenerbache-ban 2012 márciusban egy 6-1-re megnyert bajnokin. Eddigre a holland bajnokságban is szerzett már 10 gólt, a törökben ez volt a 11. (még ezen a meccsen lőtt egy másikat is). Rúgott gólt az Európa-ligában (kettőt), egyet BL-selejzetőn, 2-t a török szuperkupában.A válogatottban 4 gólos volt ekkor.

Zlatan Ibrahimovic 2012. november 14-én lőtte ezt a gólt az angoloknak, egy barátságos meccsen:

Ez volt azon a meccsen a 4. gólja. (Összesen a 38., ebből hármat nekünk rúgott.) 31 évesen már elég szép statisztikája volt: 183 bajnoki, 32 BL-gól (+ 1 egy BL-selejtező), még kettő régről az UEFA-kupából, 15 kupa vagy szuperkupa találat.

James Rodriguez a 2014-es világbajnokságon rúgta ezt a gólt Uruguaynak, már majdnem 23 évesen. A válogatottban ez volt a 9. gólja, ezen a meccsen megrúgta a 10.-et is. Bajnokikon összesen majdnem 40-nél járt, szerzett a BL-ben (kettőt), az Európa-ligában és a Libertadores-kupában is (ötöt).

A brazil Wendell Lira 26 évesen ollózta a Puskás-gólját. Neki van a legszerényebb játékos múltja a győztesek között, kevés meccsen lépett pályára, összesen 35-ön, azokon mindössze 6 gólt szerzett. A Puskás-díjas gólja után egy évvel vissza is vonult, az e-sportra váltott.

Az első ázsiai győztes, a maláj Mohd Faiz Subri 30 évesen lőtte ezt a szabadrúgásgólt. Karrierje során csak Malájziában játszott, 33 gólt szerzett a klubjaiban. A válogatottságig nem jutott el.

2017 legelső napján szerezte Puskás-díjas gólját Olivier Giroud az Arsenalban a Crystal Palace ellen. 30 évesen ez volt a 95 bajnoki gólja, volt még a BL-ben is 12 gólja (+1 a selejtezőből, és egy EL-selejtezőn is szerzett gólt). A válogatottban akkor 21 gólja volt.

Mohamed Szalah pazar formában volt abban az idényben, amikor megkapta a Puskás-díjat, ehhez képest viszonylag átlagos, az eddigi győztesekhez képest mindenképpen szürke találattal nyert. Az ekkor 25 éves csatár már 69 gólt lőtt az egyiptomi, a svájci, az olasz és az angol bajnokságban, az Európa-ligában 5 gólt lőtt, a Bajnokok Ligájában hatot (selejtezőkben még kettőt.)