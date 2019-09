Bámulatosan vezeti le a XVI. kerület független polgármesterjelöltje, hogy miért nem szabad leváltani a fideszeseket

A 25 éves Schaffer Viktor a XVI. kerület legfiatalabb közterület-felügyelője, szabadidejében pedig az önkormányzattal együttműködve dolgozik a környezete szebbé, élhetőbbé tételéért. Alapított is tavaly egy Civil16 nevű szervezetet, és hogy még hatékonyabban szolgálhassa a kerület lakosságát, független jelöltként az utolsó pillanatban elindult a tavalyi időközi választáson is, amelyet Horváth János, a 2. számú egyéni választókerület képviselője halála miatt kellett kiírni. A 2018. november 11-én tartott választáson végül a Fidesz-KDNP jelöltje, a zsidó világhatalmat előszeretettel emlegető Horváth Ádám lett a befutó, a második helyen a szavazatok 36 százalékával a momentumos Kóczán Károly végzett, Schaffernek pedig be kellett érnie szerény 6,6 százalékkal. Az eredmény azonban láthatóan nem szegte kedvét, idén ugyanis újra ringbe száll: az önkormányzati választásokon képviselőjelöltként és polgármesterjelöltként is indul.

„A függetlenség hívei vagyunk, szerintünk önkormányzati szinten semmi

keresnivalója nincs a pártpolitikának. Az a csata már lezajlott” - ez a Civil16 Egyesület szórólapján olvasható, melyen bemutatják a szervezet jelöltjeit és céljait.

„A képviselőtestületi többség azért szavaz le minden ellenzéki felvetést,mert van a Párt, és annak utasítása szerint, ők saját véleménytől függetlenül, kötelezően ugyanarra kell szavazzanak. Ha nem lenne párt, aminek az utasítását követni kellene, akkor arra szavaznának, amit valóban jónak gondolnak” - írja Schaffer Viktor. No de nem sokkal később azért egyértelművé teszi, hogy építeni jött, nem rombolni.

„Letagadhatatlan, hogy a jelenlegi fideszes többségű vezetés alatt folyamatosan és szépen fejlődik a kerület”.

Schaffer okfejtése szerint ennek az az oka, hogy többségben vannak, így ha felvetődik egy jó ötlet, azt meg is szavazzák. „Ezt a többséget nem sok esély van leváltani, de ez nem is lehet egy fő célja senkinek sem, hisz ez nem erről szól” - írja.

„Gondoljunk csak bele, mi lenne akkor; ha az ellenzéki összefogás leváltaná polgármester mindenben egyetértő csapatát, és helyettük egymással teljesen ellentétes elvekkel rendelkező emberek vennék át a helyüket.

Egy választásra lehet, hogy össze tudnak fogni (ezt is csak elméletben, papíron, egymás háta mögött utálkozva), de hogyan nézne ki a következő 5 év? Semmiben nem tudnának megegyezni, a fejlődésben 5 évre biztosan megállna a kerület, de lehet hogy hanyatlásnak is indulna. Szerintünk ami a lényeges, azaz hogy olyan ellenzék olyan kompenzációs képviselők üljenek a képviselő-testületben a Fidesszel szemben, akik képesek együttműködni, céljuk a kertváros további fejlődése, ugyanakkor ha kell, kultúráltan érvényre tudják juttatni ellenvéleményüket” - jut el végül a legfontosabb végkövetkeztetésig a közterület-felügyelő.