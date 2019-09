Sikeresen fellebbeztek a szlovákok, nem lesz zárt kapus a Wales elleni sorsdöntő Eb-selejtező

A Nemzeti Sport számolt be róla, hogy az UEFA elfogadta a szlovákok fellebbezését a szeptember 9-én a budapesti Groupama Arénában Magyarország ellen 2–1-re megnyert Eb-selejtezőn a vendégszurkolók által tanúsított rasszista, kirekesztő viselkedés miatt kiosztott büntetés ellen, és eltörölték a zárt kapus büntetést, helyette a szlovák szövetségnek pénzbírságot kell fizetnie.

A szabálysértés tényét is egy enyhébb kategóriába sorolták le, provokatív politikai üzenetként tekintve a történteteket, míg korábban „rasszista, kirekesztő megnyilvánulás” kategóriaként kezelték azt.

A budapesti selejtezőn történtek miatt a magyar szövetséget is megbüntette az UEFA: a rasszista, kirekesztő szurkolói megnyilvánulások miatt az MLSZ is zárt kapus mérkőzést és 67 125 euró pénzbírságot kapott. A magyarok így az utolsó EB-selejtezőn, Azerbajdzsán ellen kéne üres lelátók előtt játsszanak. A büntetés ellen az MLSZ is fellebbezett, erről egyelőre még nem született döntés.

A szlovák szövetség szerint az UEFA azzal indokolta a fellebbezés elfogadását, és a büntetés jelentős mérsékelését, hogy a szövetségük még nem kapott korábban büntetést rasszista megnyilvánulások miatt. Ezzel a magyar fél egész biztos nem védekezhet, korábban is kellett már zárt kapus meccsen mérkőznie a magyar válogatottnak egyes szurkolók rasszista viselkedése miatt.