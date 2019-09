Bódis Tamás nyerte a Spartathlont

Taroltak a magyar férfi futók az idei Spartatholonon. Bódis Tamás 23 óra 28 perc 37 másodperc alatt teljesítette a legendás 246 kilométert Athén és Spárta közötti.

Bódis féltávnál vette át a vezetést, és növelte folyamatosan az előnyét. Bódisnak ez a második Spartathlonja, tavaly negyedik lett. Azon az idején másfél órát javított. Bódis nyert idén az Ultrabalatont is.

Magyar férfi futó egyszer nyerte meg a versenyet, még 1991-ben Bogár János.

Bódis mögött a második helyen is magyar ért be, Csécsei Zoltán 24:15:54-es idővel lett ezüstérmes. És az ötödik helyen is magyar végzett, Simonyi Balázs, 26:04:30-as idővel, egyéni csúccsal, hetedszerre futotta le a Spartathlont.

A nőknél a címvédő Maráz Zsuzsa sokáig a második helyen áll, de 227 kilométernél átvette a vezetést, már csak 5 kilométere van hátra, hamarosan beérkezik ő is.