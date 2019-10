Tengerimalacból készült fagyit dobtak piacra Ecuadorban

Latin-Amerikában hagyományosan nem csak házi kedvencként tekintenek a tengerimalacokra, hanem például Kolumbiában, Peruban vagy Bolíviában szívesen fogyasztják is a rágcsálókat. Ecuadorban eddig is népszerű volt átsütve krumplival és mogyorószósszal, de egy vizionárius vállalkozás most a tengerimalacos fagyival is megpróbálkozott, és az első visszajelzések alapján így is népszerűek a kis szőrmókok.

A tengerimalacos fagyi plakátja Fotó: Dolores Ochoa/AP

Először a receptet feltaláló María del Carmen Pilapaña családja sem nagyon hitt az ötletben, de ma már ez a családi vállalkozások főprofilja. A nő egyébként egy munkanélkülieknek kínált, vállalkozói képzésen vett részt, és szeretett volna valami innovatív ötlettel a piacra lépni, hogy el tudja tartania családját.

Maria del Carmen Pilapana, mogyoróval szórja meg az tengerimalacos fagyit Fotó: Dolores Ochoa/AP

Pilapaña először megsüti a tengerimalacok húsát, majd pástétomot készít belőle, amihez tejet és krémet ad, és lefagyasztja. Az AP hírügynökség beszámolója szerint az íze olyan, mintha csirkét ennénk. De egyébként készít fagyit olyan bogarakból is, amit általában sós rágcsaként fogyasztanak.

A tengerimalac (kuj) egyébként fontos táplálék az Andokban élő őslakos lakosság körében a magas proteintartalma miatt. ( APNews)