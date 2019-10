Egy amerikai rab kamerát rejtett a szemüvegébe, telefont a bibliájába és négy évig filmezte, mi folyik a börtönben

Baromi kemény jelenetek vannak azokon a rövid részleteken, amiket a Miami Herald című amerikai publikált abból a filmből, amit egy Scott Whitney nevű, drogkereskedésért ülő rab forgatott négy éven keresztül a Martin Correctional Institution nevű hirhedt floridai börtönben. De egyik jelenet sem olyan durva, mint azt látni, hogy Whitneynek milyen eszközökkel sikerült az, ami még soha senkinek.



Volt neki egy vicces ajándéktárgyakat árusító boltokban kapható dilis partiszemüvegekre hajazó, túlméretezett kamuszemüvege, a keretébe rejtett kamerával:

Illetve egy Bibliája, amibe a lapokat kivágva elrejtett egy telefont, a borítójára pedig - egész pontosan a HOLY (szent) szó O betűjének a közepébe - vágott egy jól látható, nem is kicsi lyukat a telefon kamerájának:

Whitney ezek segítségével forgatott évekig, majd a 2017. óta készült felvételeket sikeresen kijuttatta egy Jordyn Gilley-Nixon nevű, egykori elítéltből lett börtönreform-aktivistának, aki végül annak hatására küldte el a Miami Heraldnak a nála lévő anyagot, hogy egy másik amerikai börtönben az őrök úgy összevertek egy mentális problémákkal küzdő, testileg is rokkant rabnőt, hogy az nyaktól lefelé lebénult.



A Whitney dokumentumfilmjéből eddig publikált részletek között van olyan, ami brutális verekedéseket mutat be.

Talán ez az, amit mindenki sejtett a valódi börtönéletről. A patkány és a mindent ellepő penész sem meglepő. Az már sokkal inkább, hogy több felvételen is súlyosan bedrogozott, ájult vagy rángatózó rabok láthatóan a börtön közösségi tereiben.

A filmből az is kiderül, hogy az amerikai rabok abszolút favorit drogja a K2 néven futó szintetikus kannbinoid, de a hagyományos ízlésűek teljes nyítsággal szívnak füvet is.

Whitney a cellákban illegálisan tartott telefonokból és a fillérekért kapható kézműves barkácskésekből, illetve derékszíjakból és lakatokból összetákolt támadó kézifegyverek közül is bemutat többet is. A börtönben annyi kés van a raboknál, hogy amatőr filmrendezőnk még házi késálló mellényt is csinált magának, amiben a védőreteget nyitott könyvek jelentik.

A kézművesség jegyében dokumentátorunk a cellában történő alkoholkészítés rejtelmeibe is beavat.



Egy rövid epizódban azt is láthatjuk, hogy tarthatnak maguknál ennyi mindent: a cellaellenőrzéskor az őr be sem néz hozzá, csak elhúz a cellája előtt.

De van felvétel arról is, hogy hurrikán idején a kantinban aludtak a rabok egyrakáson. Mint ahogy lazább snittek is akadnak a szabadidejükben rappelgető vagy háziállatként a börtönben mászkáló patkányokat és kígyókat begyűjtő elítéltekről is.

Whitney filmje nem egyszerűen egy nagyon hosszú rejtett kamerás felvétel. Van, hogy a rabtársai szabályosan nyilatkoznak neki, őket ugyanis beavatta a projektjébe.

Amint a lap kérdéseket küldött a börtön vezetőségének, a merész rendezőt magánzárkába dugták.