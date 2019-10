Trump már az ő „nagy és páratlan bölcsességéről” ír

Fotó: Joe Raedle/AFP

Donald Trump amerikai elnök áldását adta arra, hogy Törökország benyomulhasson Észak-Szíriába, és ott megölhesse az Egyesült Államok leghűbb szövetségeseit. Az erről szóló híreket nemrég a Twitteren így kommentálta:

„Mint azt már korábban erősen kijelentettem, és csak ismételten meg kell említenem, ha Törökország bármi olyat tesz, amit én a nagy és páratlan bölcsességemben úgy ítélek meg, hogy túlment a határon, teljesen meg fogom semmisíteni, és el fogom törölni Törökország Gazdaságát (korábban már megtettem!). Nekik Európával és másokkal együtt vigyázniuk kell az ISIS elfogott harcosaira és családjaikra. Az Egyesült Államok sokkal többet tett, mint amit bárki bármikor várt volna, ideértve az ISIS Kalifátus 100 százalékának elfoglalását. Itt az ideje, hogy a régióban másik, néhányan nagy gazdagságban, megvédjék a saját területüket. AZ USA NAGYSZERŰ!”

A Fehér Ház vasárnap este közleményben jelentette be, hogy nem támogatja a várható török hadműveleteket Észak-Szíriában, és – ahogyan Stephanie Grisham szóvivőnő fogalmazott – „nem is bonyolódik bele”. Az amerikai katonák hétfőn meg is kezdték a kivonulást Szíria északkeleti vidékeiről.

Törökország a hét végén csapatokat és fegyvereket vont össze a Szíriával szomszédos határra, miután Recep Tayyip Erdogan török elnök bejelentette, hogy az országa hadműveleteket indít az USA által támogatott kurd fegyveres koalíció, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) ellen.