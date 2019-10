A múlt heti után az Egri Ügyek új hangfelvételt közölt ugyanabból a beszélgetésből, a lap szerint ezen is fideszesek egyeztetnek, és a részletből „teljes képet kapunk arról, hogyan környékez meg a NER egy politikai ellenfelet”:

Szóba kerül Spisák György önkormányzati képviselő, aki akkor még egy másik településen a közigazgatásban dolgozott, éppen arról spekulálnak, mit kellene tenni, hogy ne a politikai ellenfelek táborába kerüljön.

Az egyik fideszes így meséli el, hogyan környékezik meg azt, akit ellenfélnek tekintenek, és hogy lehet átállítani azokat, akik eddig még nem hódoltak be:

„3 éve erről beszélünk vele. Négyszemközt is leültem akkor vele. De ő azt mondta, ő azért akarja megtartani a képviselőséget, mert ő nem lát arra garanciát, hogy amikor, hogy akkor mi nem bántjuk a családját. Amikor mondtam neki, Gyuri, ha kell, akkor én leírom, tehát amit mondtál, hogy nyilatkozzon ő is, hogy lenyilatkozza, hogy lemond, és nem indul el polgármesternek, és hagyjuk őt békén, én meg lenyilatkozom itt akár 8 vagy 10 tanú előtt, hogy én békén hagyom őt is meg a minden. És akkor így nem is kéne (…), mert tavaly vagy tavalyelőtt ezt megteszi, akkor is én ezt aláírtam volna, meg ő is, akkor nem így néznénk ki, (…) meg tavaly se. (…) És akkor ti is látjátok, hogy nem az a szándék vezérel bennünket, hogy mi most mindenáron őt kicsinálni. Egyszerűen azt akarjuk, hogy hagyjon bennünket békén, hagyjon dolgozni. (…)

Mivel nem bizottsági tag (…), sem bizottsági elnök, ezért alacsonyabb tiszteletdíjat kapjon, ami 70 ezer forint. Mert ha az anyagi oka számít, akkor még az sincs ellenemre, hogy kapjon valamit egy pályázatban, például egy megbízási szerződéssel vagy valamivel. Ebből láthatjátok, hogy nem az a célunk, hogy őt ellehetetlenítsük. Akár vonuljunk ki ebből a történetből úgy, hogy egy forinttal ne kapjon kevesebbet, de világosan el kell dönteni, hogy ő politizálni akar vagy köztisztviselő akar lenni.

Próbálkoztunk őt, hogy átállítható-e és akkor álljon át, próbálkoztak vele (…). Én azt is meg tudom ígérni, hogy itt helyben nálunk őt emiatt nem fogják piszkálni, tehát én a Fidesz szimpatizánsainkat meg saját szimpatizánsainkat meg fogom kérni, hogy ne kezdjenek ironizálni meg irkálni, minél csendesebben szaladjon ki. Tehát az, hogy ő lemond, és eltűnik a választás előtt egy évvel, az is ugyanúgy kivitelezhető. Tehát nem kell ezt neki akkor ezt tudnia neki.”

Ez egyébként nem jött össze, Spisák nem mondott le, és vasárnap ő lesz a fideszes tiszafüredi polgármester ellenzéki kihívója.

Nyitrai Zsolt és az Eger környéki fideszesek Fotó: nyitraizsolt.hu

Eger az a város, ahol egy 1100 milliót eltüntető alapítványon keresztül jutott ingatlanhoz tucatnyi környékbeli fideszes alpolgármester, önkormányzati képviselő és polgármester is. (Egri Ügyek)