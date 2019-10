Vagy egy évtizede kelt zavart Európa-szerte egy orosz diverzáns alakulat

Az orosz katonai hírszerzés (GRU) egy diverzáns alakulata évek óta követ el merényleteket és kelt zűrzavart Európa szerte, írja a New York Times a nyugati titkosszolgálatok értesülései alapján. A cikk szerint a 29155-ös egység tagjai az elmúlt években

hajtottak már végre destabilizációs kampányt az orosz érdekből kiemelten fontos Moldovában, aminek egy részén Moszkva támogatásával csaknem harminc éve létezik egy szakadár állam;

kétszer is merényletet kíséreltek meg egy bolgár fegyverkereskedő ellen;

puccsot próbáltak szervezni Montenegróban, megakadályozandó az ország NATO-csatlakozását;

merényletet kíséreltek meg a britekhez átállt orosz kém, Szergej Szkripal ellen.

Az akciókat a nyugati szolgálatok eleinte egymástól függetlennek vélték, csak mostanra tisztázódott, hogy azokat ugyanaz a legalább tíz éve aktív alakulat követte el. A 29155-ös alakulat létét hivatalos orosz dokumentumok is igazolják. 2012-ben a védelmi minisztérium rendeletben ítélt jutalmat a GRU három alakulatának "a fegyveres szolgálatban elért különleges eredményeikért":

a 29155-ös alakulatnak;

a 74455-ös alakulatnak, ami aztán 2016-ban lett világhírű azzal, hogy ez volt az egyik, amelyik feltörte az amerikai Demokrata Párt szervereit;

a 99450-es alakulatot, ami aztán 2014-ben a Krím titkos megszállásában vett részt.

A három alakulat közül a GRU egy visszavonult tisztje szerint a 29155-ös szakterülete a diverzió, vagyis a zavarkeltés, tagjai "egyénileg vagy csapatban" ténykednek, fedett ügynökként, "robbantásokra, gyilkosságra, bármire" felhatalmazva.

Balról jobbra a Ruszlan Bosirov és Alekszandr Petrov álnéven bemutatkozó ügynökök, akik a brit nyomozók szerint megmérgezték Szergej Szkripalt, a brit hírszerzéshez átállt orosz kémet. A baloldali valójában Anatolij V. Csepiga ezredes, a másikuk Alekszandr Miskin. Mindketten az orosz katonai hírszerzés, a GRU fedett ügynökei, a 29155-ös számú, diverzáns akciókat végrehajtó alakulat tagjai. Fotó: Szputnyik/RT

Az alakulat ténykedéséről csak az elbaltázott akcióik alapján tudnak a nyugati szolgálatok, amelyek évek kitartó munkájával derítették csak fel az összefüggéseket. Jellemző, hogy még a megismert akciókban részt vevők nagy részét is csak az akcióban használt álneveiken ismerik - Szkripal két lebukott gyilkosát is végül a Bellingcat nevű oknyomozó oldal azonosította. Az egyikük, Alekszandr Miskin a brit nyomozók adatai szerint már egy évvel a Szkripal elleni merénylet előtt Nagy-Britanniában járt két, a mai napig csak álnéven ismert társával, Szergej Pavlovval és Szergej Fedotovval. Pavlov és Fedotov 2015-ben Bulgáriában is felbukkant, ott és akkor, amikor kétszer is merényletet kíséreltek meg a bolgár fegyverkereskedő, Emilian Gebrev ellen. Ebben az akcióban még legalább négy GRU-ügynök vett részt, de őket is csak álnevükön ismerik a nyugati szolgálatok.

Ez is jelzi, hogy valójában milyen keveset tudnak a nyugati elhárítók a diverzáns alakulat európai működéséről. A Times szerint valójában sejtésük sincs, hogy az alakulatnak hány ügynöke lehet szerte Európában, és hány sikeres akciót hajthattak végre. Ahogy az is kérdés, hogy az oroszok kudarcként értékelik-e egyáltalán a lebukásokat. A Timesnak nyilatkozó titkosszolgálati szakértők szerint ez akár cél is lehetett. "Az ilyen műveletek a pszichológiai hadviselés részei is. Nem arról van szó, hogy agresszívebbé váltak, inkább éreztetni akarják a jelenlétüket. Ez is része a játszmának" - mondta a lapnak az egykori észt kémfőnök, az orosz szolgálatok működését jól ismerő Eerik-Niiles Kross.