A kormány azt szeretné, ha a diákok a jövőben az okostelefonjukon is írhatnának dolgozatot

A közoktatásban tanított diákok a jövőben akár az okostelefonjukon is megírhatják a dolgozataikat, példálózott Solymár Károly, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára a Magyar Nemzetnek, miután bejelentette, hogy az ország 3500 általános és középiskolájának valamennyi tantermébe bevezetik a wifit. Ezáltal ugyanis lehetővé válna, hogy a diákok az internetről töltsék le az órán a tananyagot, dolgozatot akár saját okostelefonjukra is.

Ehhez persze a wifi nem elég, kell internethozzáférés is, de a minisztérium állítása szerint azt is be fogják kötni az iskolákba. Hogy ez mennyibe fog kerülni? Irdatlanul sok pénzbe. Solymár szerint a beruházások "összes költsége csaknem 30 milliárd forint", de nem ezért kerül irdatlan sokba az egész, hanem mert Solymár szerint a harmincmilliárdból kiépített rendszer további fejlesztése évente tízmilliárd forintba kerül majd. (Magyar Nemzet via MTI)