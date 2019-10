Az amerikaiak biztonságba helyezték a két leghírhedtebb ISIS-es rabot Szíriában

Az amerikai hadsereg őrizetébe vette a talán leghirhedtebb ISIS-es rabokat, a csak a Beatles néven emlegetett négy brit terrorsita közül kettőt, El Shafee Elsheikhet és Alexanda Kotey-t. Ez a Nagy-Britanniából érkezett csoport volt felelős csaknem harminc nyugati túsz kivégzéséért.

Ők, több mint tízezer ISIS-es társukkal együtt ezidáig a Szíria északkeleti részét ellenőrzésük alatt tartó kurd erők őrizetében voltak. A kurdok eddig az Egyesült Államok támogatásával gyakorlatilag autonómiát élveztek az ország északkeleti részén, ahol arab szövetségeseikkel az amerikaiak támogatásával tevőlegesen vettek részt az ISIS felszámolásában.

A két hírhedt rabot most azért kellett amerikai őrizetbe venni, mert Törökország szerdán offenzívát indított déli határa mentén. Törökország hivatalosan békemisszióként értelmezi saját akcióját, amit a terrorizmus elleni fellépésre hivatkozva indított. Törökország ugyanakkor nem csupán az ISIS-t, hanem az amerikaiakkal szövetséges kurd erőket is terroristának bélyegzi.

A törökök azután indították meg inváziójukat, hogy Donald Trump Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott vasárnap esti telefonbeszélgetése után éjjel saját külügyi, hadügyi és nemzetbiztonsági tanácsadói ellenében egyoldalúan bejelentette, hogy kivonja a török-szír határ térségében állomásozó amerikai alakulatokat, melyek egészen mostanáig pont azért voltak ott, hogy megakadályozzák a török-kurd összecsapásokat.

Erdogan ezt a lépést egyértelmű zöld jelzésként értelmezte, még ha másnap Trump saját pártja felháborodását tapasztalva visszakozott is valamennyit. Hétfőn azt írta, hogy "nagy és páratlan bölcsességében" majd ő megítéli, hogy Törökország átlépett-e egy határt, és ha úgy ítéli, hogy igen, akkor "tönkreteszi és megsemmisíti" Törökország gazdaságát.

Külügyminisztere, Mike Pompeo a török invázió után azt mondta, hogy az Egyesült Államok "nem adott zöld jelzést", hamisak a hírek, hogy Törökország a beleegyezésükkel indított volna offenzívát. Ugyanakkor a PBS amerikai közszolgálati adónak adott interjújában Törökország "jogos aggodalmairól", illetve "terrorista fenyegetésről" beszélt.

A kurdok, akik augusztusban még az amerikaiak kérésére visszavonták megerősített harcállásaikat a török határ közeléből, általános mozgósítással reagáltak az invázióra. Ez egyben azt is jelenti, hogy legharcképesebb alakulataikat, melyek egy része Szíria középső vidékein jelenleg is az ISIS maradéka ellen harcolt az amerikaiakkal együtt, a török határhoz mozgósítják. Így kevés energiájuk és erejük marad a táborok őrzésére, ahol az ISIS tízezernél is több harcosa mellett azok családtagjait is fogva tartják - összesen vagy hetvenezer embert. A táborok egy része azon a területen van, amit Törökország megszállni tervez.

Vagyis fenáll a veszélye, hogy a harcok miatt őrizetlenül, vagy gyengén védetten maradt táborokból megszöknek az elfogott terroristák. (Via BBC)