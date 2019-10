Az Európai Bizottság beperli Magyarországot a cigaretta jövedéki adója miatt

Keresetet indít Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságán az Európai Bizottság a cigaretta jövedéki adója miatt. A Bizottság tájékoztatása szerint Magyarország 2017. december 31-ig élvezett átmeneti mentességet az uniós szabályok alól, de 2018. január 1. után már Magyarországon is alkalmazni kellett volna az uniós jövedéki előírások szerinti minimális adómértéket a cigarettára.

A Bizottság tájékoztatása szerint valójában még most sem éri el a minimálist a cigaretta jövedéki adójának mértéke, ami így torzítja a versenyt a közös piacon, és ellentmond az EU egészségvédelmi politikájának is. (Via MTI)