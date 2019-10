Macron biztosjelöltjét is megbuktatták az Európai Parlamentben

Elutasították az új Európai Bizottságban belső piaci biztosnak jelölt francia Sylvie Goulard kinevezését csütörtök délután az Európai Parlament (EP) illetékes szakbizottságai.

Sylvie Goulard Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Három jelöltet nem hagytak jóvá az első meghallgatást követően azonnal a koordinátorok, ők írásbeli kérdéseket kaptak, kettejüknek pedig másodjára is meg kellett jelenniük a képviselők előtt. A lengyel Janusz Wojciechowski végül zöld jelzést kapott, de Goulard-t második meghallgatása után is leszavazták 82:29 arányban.

A legtöbb vitát az állítólagos európai parlamenti fiktív állások ügyében ellene folytatott korábbi vizsgálat váltotta ki. Goulard több kérdést is kapott azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlamentben dolgozó munkatársát francia belpolitikai feladatokra is használta, valamit arról is kérdezték, milyen munkát végzet az egyik amerikai think tank-nél.

A legtöbb kritikát az Európai Néppárt képviselőitől kapta, akik a Politico szerint bosszút akartak állni Macronon, amiért megakadályozta Manfred Weber legyen az Európai Bizottság elnöke. (Politico/MTI)