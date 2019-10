Olga Tokarczuk és Peter Handke kapták a 2018-as és 2019-es irodalmi Nobel-díjakat

Csütörtök délután egy órakor jelentették be az irodalmi Nobel-díj 2018-as és 2019-es nyerteseit a Svéd Akadémián. A 2018-as díjat a lengyel Olga Tokarczuk, a 2019-est pedig az osztrák Peter Handke kapta.

Peter Handke és Olga Tokarczuk Fotó: FRANCISCO LEONG/AFP

Olga Tokarczuk az egyik legnépszerűbb kortárs lengyel szerző, aki tavaly „A begunok” című regényéért megkapta a második legrangosabb irodalmi díjat, a Nemzetközi Man Bookert. Ez teljes egészében nem olvasható magyarul, de egy részletet már lefordítottak belőle. A litera.hu-n megjelent életrajza szerint Tokarczuk 1962-ben született, apai ágon valószínűleg ukrán származású. Az ország azon részén született, amit a második vilgáháború után csatoltak Lengyelországhoz, de később Dél-Sziléziába költözött, több regénye is itt játszódik, köztük a magyarul is olvasható „Nappali ház, éjjeli ház”, amiben a térség emlékezetkultúrájának változását mutatja be.



Peter Handke 1942-ben született, anyai ágon szlovén származású, élt már Németországban és Franciaországban is. Regény- és drámaíróként, valamint fordítóként is ismert, egyetemistaként a grazi irodalmi kör, a „Grazer Gruppe” tagja volt, 1973-ban Büchner-díjat kapott.

Handke talán legnagyobb visszhangot kiváltó drámája az 1966-ban bemutatott „Közönséggyalázás” volt, ami annyira szembement a hagyományokkal, hogy nincsenek benne előre megírt karakterek, a színészek egyszerűen felmennek a színpadra, megszólítják a nézőket, és megkérdőjelezk a polgári színjátszás alapvetéseit.

A művet 1970-ben Magyarországon, az Ódry Színpadon is bemutatták, ami Ádám Ottó színházi rendező kivonulása miatt vált emlékezetessé.

Ahogy már évek óta mindig, most is a favoritok közt tartottak számon két magyar szerzőt is, Nádas Pétert és Krasznahorkai Lászlót. A legtöbbször idézett Nicer Odds oldal mindkettejüket a tíz legesélyesebb író közé sorolta. Legutóbb 2002-ben nyerte magyar szerző az irodalmi Nobelt, akkor Kertész Imrét díjazták.

Tavaly elmaradt, most dupláztak

Idén azért adtak át két irodalmi Nobel-díjat is, mert tavaly elmaradt a díjkiosztó a Svéd Akadémiát megrázó szexuális botrány miatt, amibe az Akadémia első női elnöke, Katarina Frostenson is belebukott. Férjét, Jean-Claude Arnault kulturális menedzsert ugyanis 18 nő vádolta meg szexuális zaklatással és erőszakkal.

Az akadémia részletes vizsgálatot kezdeményezett, és kiderült, hogy az intézménnyel szorosan összefüggő helyszíneken is történt zaklatás, ráadásul Arnault az elmúlt húsz évben több alkalommal szivárogtatott Nobel-díjas neveket. Később pénzügyi visszaélésekre is fény derült. Ezek után olyan sok akadémiai tag mondott le, hogy kevesebben mardtak, mint ahányan a szabályok szerint dönthetnek a díjról. Arnault végül két év börtönt kapott nemi erőszakért, Frostenson pedig idén januárban mondott le.

A díjazottak bejelentése a Svéd Akadémián Fotó: KARIN WESSLEN/AFP

Márciusban a Svéd Akadémia mellé kineveztek öt külső tagot is, akik a következő években segítenek kiválasztani a Nobel-díjasokat. Az odaítélés folyamata sosem volt nyilvános, csak annyit lehet tudni, hogy februárra szokott összeállni egy nagyjából 200 nevet tartalmazó lista, ezt májusra leszűkítik, és az öt döntőst a nyár folyamán értékelik.

A legutóbbi, két évvel ezelőtti díj kiosztásakor az irodalmi Nobel éppen egy jelentős átalakulás kellős közepén volt, írja a New Republic. Miután évtizedeken keresztül ragaszkodtak a nagyközönség számára ismeretlen, magasirodalmat művelő szrzőkhöz, 2015-ben a fikciót és a valóságot keverő Szvetlana Alekszijevics, 2016-ban pedig a zenész Bob Dylan kapta a díjat. A 2017-es nyertest, Kazuo Ishigurót persze nem lehet népszerűségben és ismertségben Dylanhez mérni, de korábban talán ő sem jöhetett volna szóba a díj odaítélésekor.