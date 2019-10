Sohase jutott volna eszembe joghurttal keverni a Sprite-ot, pedig ha eszembe jutott volna, rekonstruálhattam volna Dél-Korea legnépszerűbb üdítőitalát

Az újságírói munka velejárója, hogy az embernek néha bele kell kóstolnia ebbe-abba. Velem szerdán esett meg, hogy kaptam egy csomagot, benne öt doboz üdítővel, aminek a dobozát felerészt cirilbetüs felirat borította. Mivel én még abban az időben jártam általánosba, amikor kötelező volt az oroszoktatás, még azelőtt megbirkóztam a felirattal, hogy átfordítottam volna a dobozt, ahol már normális írással is olvasható volt a termék neve:

Milkis.

Nem véletlenül. Mint kiderült, Dél-Korea legnépszerűbb üdítőitalának szerves összetevője a tej. A kísérőlevélben a forgalmazót képviselő PR-ügynökség még azt is megosztotta, hogy az 1989-ben bevezetett Milkist tavaly tavasszal a Bosszúállók dél-koreai sajtótúrán járó sztárjaival is megismertették, akik közül a Pókembert alakító Tom Hollandnak annyira bejött, hogy az amerikai beszerzési lehetőségek után kezdett érdeklődni.

A sajtóanyag amúgy nem hazudott. A Milkis le se tagadhatná tejalapúságát, amit már zavarosfehér állaga is mutat. Ízre olyan, mintha valaki valamiért joghurtot mixelt volna Sprite-tal. A végeredmény meglepően kellemes, de még így is bennem maradt a kérdés, hogy ezt minek. Persze végül is miért ne.